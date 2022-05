Venäjä kiistää väitteet liikekannallepanosta, mutta samaan aikaan maassa palkataan asiantuntijoita valmistelemaan sitä

Venäjällä on jo viikkojen ajan rekrytoitu ihmisiä liikekannallepanoon liittyviin tehtäviin, vaikka maan valtionjohto onkin vakuutellut, ettei laajamittaista liikekannallepano ole tiedossa. Itsenäisen venäläislehti The Moscow Timesin mukaan maassa on viime viikkojen aikana julkaistu useita työpaikkailmoituksia, joissa haetaan asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin, joihin kuuluu muun muassa valmistautuminen liikekannallepanoon. Lehden mukaan esimerkiksi Venäjän verovirasto etsi turvallisuusvirkailijaa, jonka vastuisiin kuuluisi...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja