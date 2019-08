Venäjä kunnioittaa räjähdyksessä kuolleita tutkijoita – säteilyä aiheuttaneen onnettomuuden uhrit haudattiin suljettuun kaupunkiin

Oletetusta turmapaikasta Arkangelin alueelta on linnuntietä runsaat 400 kilometriä Suomen rajalle.

Venäjällä tapahtuneessa räjähdyksessä kuolleet viisi tutkijaa haudattiin suljettuna kaupunkina tunnetussa Sarovissa Venäjällä sunnuntaina. Noin 400 kilometrin päässä Moskovasta sijaitseva Sarov on tiedekaupunki, jossa sijaitsee Venäjän ydintutkimusinstituutti.

Kaupunki julisti tapauksen jälkeen kahden päivän suruajan räjähdyksessä kuolleiden tutkijoiden kunnioittamiseksi. Venäläisviranomaisten mukaan tutkijat suorittivat “kansallisesti tärkeää tehtävää”.

Sunnuntaina järjestetyssä muistotilaisuudessa Venäjän valtion ydinvoimayhtiön Rosatomin pääjohtaja Aleksei Lihatshov kehui menehtyneiden ydinalan asiantuntijoiden olleen “maan ylpeys” ja sanoi heidän olevan nyt “kansallissankareita”.

Venäjän ydinalan viranomaiset lupasivat maanantaina jatkaa uusien aseiden kehittämistä.

– Paras kunnianosoitus heille on jatkettu työmme uusien asemallien parissa, mikä ehdottomasti saatetaan loppuun, Lihatshov sanoi Reutersin mukaan.

Ohjus on Putinin ylpeys

Salaperäinen räjähdys tapahtui viime torstaina Vienanmeren rannalla sijaitsevan Nenoksan kylän tuntumassa. Räjähdys tapahtui tiettävästi merellä. Nenoksa tunnetaan Venäjän sotalaivaston koelaukaisualueena. The New York Timesin mukaan kuolleiden lukumääräksi on vahvistettu seitsemän ihmistä. Heistä viisi oli tutkijoita.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan kyse on ilmeisesti eli uuden, ydinmoottorilla toimivan risteilyohjuksen räjähdyksestä. Burevestnik-ohjus on Venäjän presidentin Vladimir Putinin ylpeys, jonka hän esitteli viime vuonna. Venäjän hallitus ei ole kommentoinut onnettomuutta.

Sunnuntaina julkaistussa videohaastattelussa Sarovin ydintutkimusinstituutin viranomaiset eivät kertoneet, mitä he tarkalleen olivat tekemässä räjähdyksen sattuessa, mutta antoivat ymmärtää työskennelleensä pienen ydinreaktorin parissa.

– Kehittelyä tekee myös moni muu maa. Myös amerikkalaiset testasivat pientä reaktoria viime vuonna. Keskuksemme jatkaa työtä tähän suuntaan, kommentoi ympäripyöreästi venäläisviranomainen Reutersin mukaan.

Ydintutkimusinstituutin johtaja Valentin Kostjukov kertoi, että testiä edelsi vuoden huolellinen työ. Valtion komissio selvittää, mikä meni pieleen.

Suomeen tihkunut heikosti tietoa

Merenkulkua seuraavasta liikenne- ja viestintäministeriöstä Trafista sekä Suomen säteilyvalvonnasta vastaavasta Säteilyturvakeskuksesta kerrotaan Lännen Medialle, ettei kumpikaan ole saanut Venäjältä mitään virallisia tietoja tapahtuneesta.

Bellona-kansalaisjärjestön Barents Observer -uutissivuston norjalainen päätoimittaja Thomas Nilsen on huolissaan siitä, että tapauksen tietoja on salailtu. Radioaktiivinen vuoto voi vahingoittaa ihmisiä ja luontoa.

– On tavallaan luonnollista, että Venäjän puolustusministeriö salaa millainen ase oli kyseessä, koska tämä on aivan uusi ja salainen ohjus. Aseella sanotaan olevan rajoittamaton kantama, ja sellainen ohjus todella voisi muuttaa kansainvälistä ydinasetasapainoa, Nilsen kommentoi sähköpostitse Lännen Medialle.

Bellona-kansalaisjärjestö on seurannut vuosien ajan Venäjän ydinturvallisuus- ja ympäristöasioita.

Arkangelissa useita sotilaallisia kohteita

Arkangelin alueesta on puhuttu Suomessa vähän, vaikka se kuuluu Venäjän meitä lähimpiin osiin heti Vienan Karjalan takana. Viime aikoina Arkangelin ovat nostaneet uutisiin outo ydinräjähdys, moskovalaisten suurellinen kaatopaikkahanke ja aiemmin Venäjän ja Suomen presidenttien arktinen tapaaminen 2017.

Viimeistään nyt Arkangelin alue kannattaa huomata. Aivan alueen pääkaupungin, Arkangelin, naapurissa toimii Venäjän laivaston ydinsukellusveneiden päätukikohta. Parinsadantuhannen asukkaan Severodvinsk oli sen takia neuvostoaikana kokonaan suljettu ulkomaalaisilta. Kaupungin talouselämän selkäranka on sukellusveneitä rakentava ja korjaava Sevmash-yritys.

Kolmisensataa kilometriä etelään sijaitsee Plesetskin taajamassa avaruuskaupunki Mirnyi, josta laukaistaan raketteja ja ohjuksia.

Arkangelin alue eli venäläisittäin oblast on laaja. Moskovalaisten jätteitä on päätetty rahdata junalasteittain Lenskin piiriin, joka sijaitsee idässä aivan naapurialue Komin rajalla. Kaatopaikkaa ei Arkangelista näe, sillä sinne on yli kymmenen tunnin automatka.

Sen sijaan Severodvinskin ydinreaktorit ovat vajaan tunnin ajomatkan päässä. Nenoksan eli Njonoksan koelaukaisuasemalle tulisi 48 kilometriä ajoa lisää.

Arkangelista ei ole Suomeen suoria teitä. Linnuntietä matkaa Suomen puolelle Kuhmoon on sama kuin Helsingistä Vaasaan.