Venäjä laajensi pommituksia Ukrainan aiemmin rauhalliselle alueelle – iski lähelle Lvivin lentokenttää

Venäjän pelättiin laajentaneen hyökkäystään Ukrainan aiemmin rauhallisille alueille, kun sen ohjukset iskivät lähelle Lvivin kansainvälistä lentokenttää. Iskusta kertovat paikalliset viranomaiset Telegram-viestipalvelussa.

Lähellä Puolan rajaa sijaitseva Lviv on ollut tähän mennessä rauhallinen verrattuna moniin muihin Ukrainan kaupunkeihin, kertoo The New York Times -lehti. Lviviin on kerääntynyt paljon sotaa pakenevia ukrainalaisia sekä kansainvälisiä tiedotusvälineitä.

Lvivin pormestari Andriy Sadovy kertoi useamman ohjuksen iskeytyneen rakennuksiin, joissa aiemmin korjattiin lentokoneita. Korjaamo on sittemmin lakkautettu eikä kukaan loukkaantunut iskussa.

CNN:n mukaan Ukrainan armeija arvioi, että yhteensä kuusi ohjusta ammuttiin Lviviin Venäjän sotakoneista Mustanmeren yllä. Ukrainan ilmatorjuntajärjestelmän onnistui torjua kaksi ohjuksista, armeija sanoi tiedotteessaan.

Brittitiedustelu: Venäjällä pahoja logistisia ongelmia

Venäjän hyökkäys Ukrainaan kärsii kuitenkin suurista logistisista ongelmista, arvioi Britannian sotilastiedustelu. Sen mukaan Venäjällä on vaikeuksia toimittaa etulinjan joukoilleen sellaisia perustarvikkeita kuin ruokaa ja polttoainetta. Syynä tähän ovat haluttomuus poiketa teiltä maastoon, puuttuvat kyvyt rakentaa tilapäisiä siltoja sekä ilmaherruuden puute.

Venäjän kykyä jatkaa hyökkäystä vaikeuttaa myös se, että ukrainalaisjoukkojen jatkuvat vastahyökkäykset pakottavat venäläiset sijoittamaan huomattavan määrän joukkoja omien huoltoreittien puolustamiseen.

Brittitiedustelu kuvailee Venäjän tällä viikolla saavuttamaa edistystä “minimaaliseksi”. Venäläisjoukot eivät esimerkiksi ole edelleenkään kyenneet saartamaan pääkaupunkia Kiovaa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/tVB01HziYQ 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CGXYNXHMWC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 18, 2022

Iskuja kymmeniin terveydenhuollon laitoksiin

Samalla Venäjä on jatkanut iskuja useisiin siviilikohteisiin. Ukrainassa terveydenhuollon laitoksiin kohdistuneissa iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO uutiskanava CNN:n mukaan. WHO:n mukaan iskuja on ollut ainakin 43.

Kuolonuhrien lisäksi iskuissa kerrotaan haavoittuneen ainakin 34 ihmistä.

Uhrien joukossa on WHO:n mukaan myös terveydenhuollon työntekijöitä.

YK:n turvallisuusneuvostossa torstaina puhuneen WHO:n pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan hyökkäykset terveydenhuoltoa kohtaan rikkovat kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja iskut estävät ihmisiä saamasta tarvitsemaansa hoitoa.

YK:n arvion mukaan Ukrainassa on saanut Venäjän hyökättyä surmansa ainakin 780 siviiliä.

From 24 Feb—16 March, we recorded 2,032 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 780 killed, incl 58 children; 1,252 injured, incl 68 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Full update https://t.co/eUsyfp56zn pic.twitter.com/Xw2WMOnYM4 — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) March 17, 2022

Hyökkäykset pääkaupungin asuinalueille jatkuivat

Noin sata ihmistä jouduttiin perjantaina evakuoimaan asuinrakennuksesta Kiovassa sen jälkeen, kun ilmassa tuhotun raketin jäänteet osuivat kerrostaloon ja sytyttivät siellä tulipalon.

Yksi ihminen kuoli ja neljä loukkaantui, CNN kertoi tapahtuneesta.

New York Timesin mukaan Kiovaan iski myös ohjus tai pommi, joka avasi halkaisijaltaan yli kymmenen metrin kokoisen kraatterin asuintalon pihalle. Iskussa kuoli ainakin yksi ihminen. Kyseessä oli mahdollisesti suurin isku Kiovaan tähän mennessä.