Venäjä määräsi Googlelle 360 miljoonan dollarin sakot Ukraina-sisältöjen takia

Venäläinen tuomioistuin on määrännyt hakukonejätti Googlelle 360 miljoonan dollarin suuruiset sakot. Syy on se, että Google ei ole poistanut omistamaltaan Youtube-videoalustalta sisältöjä, jotka liittyvät Venäjän sotilastoimiin Ukrainassa. Myös euroina sakon määrä on noin 360 miljoonaa. Venäjän ruplina sakon suuruus on 21 miljardia. Tuomioistuimen päätöksestä ilmoitti maanantaina Venäjän televiestinnän viranomainen Roskomnadzor. Sen mukaan Youtube ei ole...