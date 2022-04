Venäjä on iskenyt yli sata kertaa Ukrainan terveydenhuoltoon – WHO: 73 on kuollut ja 51 loukkaantunut

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan Venäjä on tehnyt yli sata hyökkäystä Ukrainan terveydenhuoltoa vastaan 24. helmikuuta jälkeen. Hyökkäykset ovat tähän mennessä vaatineet 73 ihmishenkeä ja 51 loukkaantunutta. – Olemme tyrmistyneitä siitä, että hyökkäykset terveydenhuoltoon jatkuvat. Nämä hyökkäykset rikkovat kansainvälistä humanitaarista oikeutta, sanoi tiedotteessa WHO:n pääjohtaja, tohtori Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO arvioi sodasta pitkäaikaisia ​​ongelmia Ukrainan terveydenhuollolle. – Kun...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja