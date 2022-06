Venäjä on tienannut poskettoman summan fossiilisen polttoaineiden viennistä Ukrainan sodan ensimmäisen 100 päivän aikana

Venäjä tienasi Ukrainan sodan ensimmäisen päivän aikana yhteensä 93 miljardia euroa fossiilisten polttoaineiden viennillään. Asiasta kertoo helsinkiläinen ajatuspaja Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). CREA kertoo asiasta yhteisöpalvelu Twitterissä. Asiasta uutisoi muun muassa Sky News .

Viennistä 61 prosenttia, eli 56 miljardia euroa tulee Euroopan unionin jäsenmailta. Venäjän suurin fossiilisten polttoaineiden eurooppalainen asiakas, Saksa, maksoi Venäjälle helmikuun 14. päivän ja kesäkuun kolmannen päivän välillä 12,1 miljardia euroa.

Muita suuria vientimaita ovat Italia ja Alankomaat, molempien osuuden ollessa 7,8 miljardia euroa, Turkki 6,7 miljardilla eurolla ja Puola 4,4 miljardilla eurolla.

Fossiilisten viennin määrä laski toukokuussa 15 prosenttia, mutta Venäjän keskimääräiset vientihinnat olivat keskimäärin yli 60 prosenttia kuin viime vuonna.