Venäjä on vallannut Lysytshanskin ja koko Luhanskin alueen, sanoi Venäjän puolustusministeri – Zelenskyi kiisti asian

Jos koko Luhansk on Venäjän hallussa, käännettä luonnehdittiin tuoreeltaan huomattavaksi voitoksi Venäjälle.

Venäjän mukaan se on vallannut Ukrainassa Lysytshanskin kaupungin sekä Luhanskin alueen kokonaisuudessaan. Asiasta ilmoitti sunnuntaina Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan.

Jos koko Luhansk on nyt Venäjän hallussa, käännettä luonnehdittiin tuoreeltaan eri tahoilla huomattavaksi voitoksi Venäjälle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kuitenkin kiisti väitteen siitä, että Venäjä olisi saanut Lysytshanskin “täysin hallintaansa”.

– Taistelut jatkuvat (kaupungin) liepeillä, Zelenskyi sanoi yhteisessä tiedotustilaisuudessa Australian pääministerin Anthony Albanesen kanssa sunnuntaina.

Presidentti kuitenkin varoitti, että Luhansk on vaarassa joutua kokonaan Venäjän hallintaan.

Venäjä hyökännyt taukoamatta

Shoigu kertoi ilmoittaneensa “Luhanskin kansantasavallan vapauttamisesta” Venäjän asevoimien ylipäällikölle, presidentti Vladimir Putinille. Tassin uutisen mukaan Venäjä ja sen separatistiliittolaiset ovat saaneet Lysytshanskin lisäksi haltuunsa useita lähistön taajamia.

Ukrainan puolustusministeriön edustaja myönsi BBC:n mukaan, että tilanne Lysytshanskissa on ollut “erittäin intensiivinen jo jonkin aikaa”, kun venäläiset maajoukot hyökkäävät kaupunkiin taukoamatta.

Luhansk ja siellä viimeksi Lysytshanskin kaupunki ovat olleet Ukrainan sodan viime viikkojen keskipiste.

Sen jälkeen kun Venäjä vetäytyi joiltakin valtaamiltaan alueilta Ukrainassa, maa on pyrkinyt saamaan hallintaansa kokonaan Ukrainan itäosan Donbassin. Donbassiin kuuluu Luhanskin lisäksi Donetskin alue, josta osa on edelleen Ukrainan hallussa.

Ristiriitaisia tietoja

Lysytshanskin taistelujen tilanteesta saatiin ristiriitaisia tietoja jo ennen Shoigun ja Ukrainan ilmoituksia. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi aiemmin viikonloppuna, että Ukrainan joukot olivat todennäköisesti vetäytyneen kaupungista, minkä seurauksena Venäjä oli valloittanut sen.

Kuvat, jotka ISW:n mukaan on vahvistettu, osoittavat, kuinka Venäjän joukot liikkuvat rauhallisesti Lysytshanskin pohjois- ja kaakkoisosissa.

Venäjän tukemat separatistit puolestaan väittivät lauantaina, että Venäjän joukot olivat saartaneet Lysytshanskin. Ukrainan kansalliskaartin tiedottaja kiisti asian ja sanoi, että taistelut jatkuivat ja että Lysytshansk oli tuolloin edelleen Ukrainan hallinnassa.

Venäjä kiihdytti iskuja myös Donetskissa

Venäjä kiihdytti iskujaan myös Itä-Ukrainan Donetskissa sunnuntaina.

Ainakin kuusi ihmistä kuoli Venäjän tulitettua alueella Slovjanskin kaupunkia. Kuolleiden joukossa oli lapsi, kertoi kaupunginjohtaja Vadim Lyakh Facebookissa sunnuntaina. Myös ainakin 15 ihmistä on loukkaantunut hyökkäyksessä. Hyökkäys sytytti useita tulipaloja.

Kyseessä oli tähän mennessä suurin hyökkäys Slovjanskiin. Kaupunki on tärkeä kohde Venäjälle Donetskin valtaamiseksi.

Venäjä on tulittanut myös Kramatorskin kaupunkia Donetskissa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.