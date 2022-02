Venäjä sanoo ryhtyneensä vetämään joitakin joukkoja Ukrainan rajan tuntumasta

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja on kertonut venäläisille uutistoimistoille, että maa on vetämässä osan joukoistaan Ukrainan rajan tuntumasta. Tiedottajan mukaan eteläisen ja läntisen sotilaspiirin yksiköt ovat suorittaneet tehtävänsä ja valmistautuvat palaamaan pysyviin varuskuntiinsa. Jännitteet Ukrainan lähellä ovat olleet kasvussa useita kuukausia Venäjän vahvistaessa sotajoukkojaan rajaseudulla, jossa on ollut yli 100 000 sotilasta. Lisäksi venäläisjoukkoja on ollut Ukrainan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja