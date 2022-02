Venäjä sanoo vetävänsä joukkoja sotaharjoituksista Krimiltä

Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut vetävänsä joukkoja takaisin varuskuntiinsa Krimin niemimaalla järjestetyistä sotaharjoituksista.

Valtiontelevision lähetyksessä nähtiin kuvastoa, jossa junaan lastatut sotilasajoneuvot ylittävät siltaa, joka yhdistää niemimaan Venäjään.

Ministeriön mukaan eteläisen sotilaspiirin yksiköt palaavat pysyviin asemiinsa. Sen mukaan alueelta poistetaan tankkeja, tykistöä ja miehistönkuljetusvaunuja.

Krimin niemimaa on Venäjän hallussa pitämä Ukrainan alue, jonka Venäjä liitti kansainvälisen oikeuden vastaisesti itseensä vuonna 2014.

Venäjä julisti eilen ryhtyvänsä vetämään joitakin joukkoja Ukrainan rajalta. Venäjän joukkojen siirroille tai rajatilanteen merkittävälle muutokselle ei ole toistaiseksi saatu ulkoista vahvistusta.

Nato-maat Yhdysvallat ja Britannia ovat julkisuudessa suhtautuneet epäilevästi Venäjän väitettyyn vetäytymiseen tiedustelutietojensa pohjalta, eivätkä esimerkiksi avoimista tietokannoista tiedustelutietoa keräävät tahot sosiaalisessa mediassa ole havainneet laajamittaista vetäytymistä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi eilen pitämässään lehdistötilaisuudessa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan olevan edelleen mahdollinen.

– Analyytikkomme osoittavat, että ne (venäläisjoukot) ovat edelleen uhkaavissa asemissa, Biden jatkoi.

Biden päivitti Yhdysvaltain arviota Ukrainan rajan tuntumassa olevien venäläisjoukkojen määrästä 150 000:een, kertoi muun muassa Guardian.

Vaikka Biden maalaili kuvaa hyökkäyksen seurauksista, painotti hän puheessaan, että diplomatialle pitäisi antaa mahdollisuus. Bidenin mukaan Yhdysvallat, Nato ja Ukraina eivät ole uhka Venäjälle.

EU: Venäjän ryhdyttävä konkreettisiin liennytystoimiin

Euroopan unionin Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kehotti Venäjää sanojen sijaan ryhtymään toimintaan jännitteiden liennyttämiseksi Ukrainan ympärillä.

– Venäjä on viestinyt voivansa olla avoin diplomatialle, ja me kehotamme Venäjää ottamaan konkreettisia ja tuntuvia askelia liennytyksen suuntaan, sillä tämä on edellytyksenä rehelliselle poliittiselle dialogille, Michel kommentoi.

Venäjän Ukrainan-vastaisen rajan ja Krimin lisäksi venäläisjoukkoja on ollut Valko-Venäjällä, jossa mailla on yhteiset sotaharjoitukset osin lähellä Ukrainan rajaa. Lännessä on pelätty, että venäläisjoukkoja voisi jäädä maahan myös yhteisten sotaharjoitusten päätyttyä 20. helmikuuta.

Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makei sanoo kuitenkin, ettei maahan ole jäämässä “yhtä ainuttakaan” venäläissotilasta harjoitusten päätyttyä.