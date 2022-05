Yli 50 syyrialaista tynnyripommeihin erikoistunutta räjähdeteknikkoa työskentelee Venäjän asevoimien apuna, kertoo brittiläinen sanomalehti The Guardian. Lehti pohjaa tietonsa eurooppalaisiin tiedustelulähteisiin. Tiedusteluarvioiden mukaan syyrialaisilla on laajaa kokemusta niin kutsuttujen tynnyripommien ja muiden yksinkertaisten räjähteiden valmistuksesta ja he ovat olleet Venäjällä jo useita viikkoja. Tynnyripommit ovat nimensä mukaisesti esimerkiksi öljytynnyriin rakennettuja yksinkertaisia räjähteitä, joita voi tiputtaa esimerkiksi...

