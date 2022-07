Venäjän duuman puhemieheltä uhkaus Yhdysvalloille: Jos Venäjän omaisuutta jäädytetään tai takavarikoidaan, Alaska lunastetaan takaisin

Venäjän duuman puhemies, Suomellekin viime aikoina jyrähdellyt Vjatsheslav Volodin, uhkailee nyt Yhdysvaltoja maa-alueiden haltuunotolla. Jos Yhdysvallat jäädyttää tai takavarikoi Venäjän omaisuutta Ukrainan sodan takia, Volodin uhkaa Venäjä “lunastavan takaisin” Alaskan osavaltion. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times .

– Muistakoon Amerikka aina, että siellä on pala (Venäjälle kuuluvaa) aluetta, eli Alaska, Volodin sanoi duuman viimeisessä istunnossa ennen kesätaukoa.

– Kun he yrittävät hallita resurssejamme ulkomailla, ajatelkoot he ennen toimimista, että meilläkin on jotain takaisin otettavaa, hän jatkoi.

Talouslehti RBK:n mukaan duuman varapuhemies Pjotr Tolstoin ehdotti kansanäänestyksen järjestämistä alaskalaisten keskuudessa liittymisestä Venäjään.

– Emme puutu heidän sisäisiin asioihinsa, Volodinin kerrotaan vastanneen huvittuneena.

Alaska kuului Venäjälle vuoteen 1867 asti, kunnes alue myytiin Yhdysvalloille 7,2 miljoonan dollarin edestä, eli 4 senttiä hehtaarilta. Venäjä tarjosi Alaskaa myös Liechtensteinille. Alaskasta tuli Yhdysvaltojen osavaltio vuonna 1959.