Venäjän joukot ovat Kiovassa, kertoo paikalla oleva YK-virkailija Uutissuomalaiselle

Venäjän joukot ovat saapuneet Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertoo paikan päällä oleva YK-virkailija Lilya “Lilie” Lyubomudrova . Hänen mukaan joukot ovat juuri tulleet kaupungin pohjoiselle Obolonin alueelle. – Tieto on armeijan päämajasta, siitä on videoita ja se on meidän viestimissämme laajasti; Lyubomudrova kertoo. Vielä puoli tuntia sitten venäläisjoukkojen arvioitiin olevan noin kahden tunnin ajomatkan päässä. – Pommitusten...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja