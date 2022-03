Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu on kadonnut täysin julkisuudesta. Edellisen kerran hän on esiintynyt julkisesti 11. maaliskuuta, kertoo venäläinen tutkivaan journalismiin keskittyvä The Insider. Normaalisti Šoigu on esiintynyt julkisissa tilaisuuksissa muutaman päivän välein. Huhujen mukaan Šoigulla olisi sydänongelmia. Venäjän television ykköskanava lähetti kyllä 18. maaliskuuta kuvaa ministeristä jakamassa palkintoja. Kanavan mukaan kuva oli samalta päivältä, mutta...

