Venäjän puolustusministeriö väittää Vinnytsjan ohjusiskun olleen suunnattu sotilaskohdetta vastaan

Torstaina Ukrainan Vinnytsjan kaupungin keskustaan tehty ohjusisku oli suunnattu sotilaskohteeseen, väittää Venäjän puolustusministeriö operatiivisessa raportissaan. Asiasta uutisoi Guardian . Ministeriö ei esitä yhtäkään todistetta väitteensä tueksi.

– Korkean tarkkuuden Kalibr-ohjukset osuivat 14. heinäkuuta varuskunnan upseerien rakennukseen Vinnytsjan kaupungissa. Tässä sotilaslaitoksessa pidettiin iskun aikaan Ukrainan ilmavoimien komennon kokous ulkomaisten asetoimittajien edustajien kanssa, väite kuuluu. Kokouksessa käsiteltiin ministeriön mukaan sitä, milloin seuraava erä lentokoneita ja aseita siirettäisiin Ukrainan asevoimille.

Venäjä väittää kokouksen osallistujien kuolleen iskussa.

Ukrainan viranomaisten mukaan iskussa on kuollut 23 siviiliä, joista kolme oli alle 10-vuotiaita lapsia. Yli 70 ihmistä on edelleen sairaalahoidossa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsunut iskua avoimeksi terroriteoksi.