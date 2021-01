Venäjän ulkoministeriö puolusti Navalnyin kiinniottoa: "Ulkovaltojen ei tulisi puuttua itsenäisten valtioiden asioihin"

Venäjän ulkoministeriö on julkaissut lausunnon, jossa se puolustaa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kiinniottoa.

Ulkoministeriön mukaan Navalnyi on rikkonut ehdonalaisensa ehtoja useasti.

Ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova myös totesi, että ”ulkomaalaisten julkisten hahmojen” tulisi kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja olla puuttumatta itsenäisten valtioiden sisäisiin oikeusasioihin. Tällä hän viittasi monien länsimaiden vaatimuksiin vapauttaa Navalnyi.

– Keskittykää omiin ongelmiinne, Zaharova sanoi.

Kyseessä oli Venäjän ensimmäinen virallinen kannanotto Navalnyin kiinniottoa koskien. Aiemmin presidentti Vladimir Putinin edustaja Dmitri Peskov väitti, ettei hän olisi tietoinen Navalnyin kiinniotosta.

– Olen pahoillani. Otettiinko hänet kiinni Saksassa? En tiedä asiasta, Putinin edustaja sanoi venäläisen Dozdh-kanavan mukaan.

Putin on jatkuvasti pyrkinyt vähättelemään Navalnyin roolia ja hädintuskin lausunut tämän nimeä ääneen julkisuudessa.

Venäjänkielinen BBC: Navalnyi sellissä Moskovan lähellä, ei saa tavata asianajajaa

Navalnyi saapui eilen Saksasta Moskovaan suuren kansainvälisen mediahuomion saattelemana. Navalnyi otettiin kiinni passintarkastuksessa, jossa hän hyvästeli myös kanssaan matkustaneen vaimonsa Julia Navalnajan.

Viralliseksi perusteluksi kiinniotolle annettiin muun muassa ehdollisen vankeusrangaistuksensa ehtojen rikkominen.

Navalnyi on tuomittu aiemmin ehdonalaiseen kavalluksesta. Lisäksi joulukuussa hän sai syytteen petoksista.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan Navalnyille vuonna 2014 annettu tuomio oli poliittinen. Joulukuun petossyytteen on taas katsottu olleen yritys pelotella Navalnyia olemaan palaamatta Venäjälle.

Venäjänkielisen BBC:n ja uutistoimisto AFP:n mukaan oppositiopoliitikkoa pidetään nyt sellissä Himkissä Moskovan lähettyvillä, joka sijaitsee suhteellisen lähellä Sheremetjevon lentokenttää. Häneen ei ole tiettävästi saatu yhteyttä kiinnioton jälkeen.

BBC perustaa tietonsa Navalnyin asianajajan lausuntoon. Asianajaja Olga Mihailovan mukaan häneltä on evätty tapaaminen Navalnyin kanssa yöaikaan vedoten.

Myös Navalnyin edustaja Kira Jarmysh kertoi, että Navalnyi ei ole saanut yhteyttä asianajajiin.

– Klassista. Ensin he estivät asianajajaa tapaamasta Navalnyin lentokentällä rajasyihin vedoten. Nyt hän ei saa tavata lakimiestä, koska on yö. Minkähän syyn he huomenna keksivät? Jarmysh sanoi Twitterissä.

Navalnyi: En pelkää mitään

Myrkytyksestä toipunut Navalnyi palasi sunnuntaina alkuillasta Berliinistä lennolla, jonka oli alkujaan tarkoitus laskeutua Vnukovon lentokentälle. Kone kuitenkin kiersi kymmenien minuuttien ajan ympyrää Moskovan yllä. Lopulta kone ohjattiin laskeutumaan Sheremetjevolle.

Vnukovolle oli ennen laskeutumista keräytynyt lukuisia oppositiojohtajan kannattajia ja toimittajia. Myös lentokoneessa Navalnyin kanssa matkusti monia kansainvälisen median toimittajia.

Myös Sheremetjevolle ehti kerääntyä sosiaalisen median mukaan jonkin verran oppositiojohtajan kannattajia, jotka muun muassa hurrasivat lentokentälle saapuneelle Julia Navalnajalle.

– Aleksei ei pelkää, enkä pelkää minäkään. Siksi teidänkään ei tulisi pelätä, Navalnaja sanoi ennen poistumistaan lentokentältä.

Navalnyi itse ehti ennen pidätystään pitää spontaanin lehdistötilaisuuden ennen passintarkastusta.

– Puolellani ei ole pelkästään totuus, vaan myös laki. En pelkää mitään, hän sanoi.

Myrkkyalushousut ja huijauspuhelu

44-vuotias Navalnyi myrkytettiin elokuussa Siperian Tomskissa, minkä jälkeen hänet lennätettiin sairaalahoitoon Berliiniin. Navalnyi on kertonut toipuneensa myrkytyksestä lähes täysin.

Oppositiojohtaja on syyttänyt myrkytyksestä Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä, joka Navalnyin mukaan toimi presidentti Vladimir Putinin käskystä. Viime vuonna Navalnyi onnistui myös nauhoittamaan puheluun, jossa FSB:n työntekijäksi väitetty mies tunnustaa myrkytyksen. Puhelussa FSB:n työntekijä Konstantin Kudrjavtsev paljasti, että Navalnyi myrkytytettiin laittamalla myrkkyä hänen alushousuihinsa.

Myös kansalaisjournalistiryhmä Bellingcat, Insider-media, CNN ja Spiegel-lehti ovat paljastaneet selvityksessään, että Navalnyin myrkytystapauksen takana oli FSB. Turvallisuuspalvelun osallisuus selvisi Bellingcatin mukaan puhelin- ja matkustustiedoista.

Länsimaiden mukaan oppositiojohtaja Navalnyi myrkytettiin elokuussa Novitshok-ryhmän hermomyrkyllä. Myrkytyksen vahvistaneita kokeita on tehty ainakin Saksassa, Ranskassa ja Ruotsissa sijaitsevissa laboratorioissa.

Navalnyi on tullut tunnetuksi Putinin vankkana vastustajana, joka on nostanut esille muun muassa valtaapitävän eliitin korruptiota.

Useat maat vaatineet Navalnyin vapautusta

Yhdysvaltain tulevan presidentin Joe Bidenin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan vaati myöhään sunnuntaina Suomen aikaa Venäjää vapauttamaan välittömästi Navalnyin.

– Samalla ne, jotka syyllistyivät häpeämättömään hyökkäykseen hänen henkeään kohtaan on saatava vastuuseen. Kremlin hyökkäykset Navalnyitä vastaan eivät ole vain ihmisoikeusrikoksia, vaan solvaus kaikkia niitä venäläisiä kohtaan, jotka haluavat äänensä kuuluville, Sullivan kirjoitti Twitterissä.

Vapauttamista ovat vaatineet myös Baltian maiden ulkoministerit, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, Ranska ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan kiinniotto koettelee oikeustajua.

– Henkilö, joka on nippa nappa selvinnyt murhayrityksestä ja erittäin vakavasta rikoksesta, että häntä tällä tavalla kohdellaan, varmasti hyvin monessa maassa koettelee oikeustajua, Haavisto sanoi Ylelle.

Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo tuomitsi pidätyksen voimakkaasti. Presidentti Donald Trumpin hallinto on suhtautunut aiemmin Navalnyista puhumiseen välttelevästi.