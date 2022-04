Venäläisaktivisti vaihtoi ruokakaupan hintalappuja sotaa koskeviin tietolappusiin – odottaa nyt vankilassa syytteitä

Pietarilainen aktivisti Alexandra Skochilenko on vangittu “väärän informaation levittämisestä” Venäjällä, kertovat useat kansainväliset lähteet. The Guardianin mukaan Skochilenko oli vaihtanut paikallisessa ruokakaupassa hintalappuja sodanvastaisiin viestilappusiin. Teon vuoksi häntä uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeustuomio. Venäjänkieliselle uutissivustolle Meduzalle työskentelevä toimittaja Kevin Rothrock on jakanut tapauksesta kuvia Twitterissä. Kuvissa näkyvät myös tapauksen keskiössä olevat viestilappuset. – Kerta kaikkiaan hullua....

