Venäläisiin Telegram-kanaviin levisi perjantaina raakalaismainen video, joka levisi myöhemmin sosiaaliseen mediaan. Video ja siinä näkyvä teko on herättänyt voimakkaita reaktioita kansainvälisesti ja sitä on käsitelty myös useissa uutismedioissa, kuten esimerkiksi Independentissa , The Timesissa ja Sky Newsissa .

Videolla Venäjän joukoissa taisteleva sotilas silpoo sotavangiksi jääneen ukrainalaissotilaan sukuelimet mattoveitsellä. Mahallaan maannut ukrainalaismies oli sidottu käsistään ja häntä painettiin maahan. Toisessa samasta tilanteesta kuvatulla videolla sama vanki teloitetaan ampumalla tätä päähän. Tiedossa ei ole, missä videot kuvattiin ja milloin.

Eri lähteiden mukaan venäläismies on tunnistettu tšetšeenijoukoissa taistelevaksi sotilaaksi. Tutkivan journalismin ryhmän Bellingcatin tutkija Aric Toler kertoi The Times -lehdelle videon olevan aito ja siinä näkyvän venäläissotilaan esiintyneen venäläisjoukkojen videoilla aikaisemmin. Miehen kuvia ja henkilötietoja on levitetty sosiaalisessa mediassa laajalti.

Ukrainan ulkoministeriö tuomitsi teon raa’aksi sotarikokseksi ja vaati kansainvälistä rikostuomioistuinta tutkimaan tekoa.

– Ukraina tuomitsee vahvasti Venäjän joukoissa palvelevien tekemät raa’at sotarikokset ukrainalaisia sotavankeja kohtaan, erityisesti hirvittävän kidutuksen, fyysisen pahoinpitelyn, epäinhimillisen kohtelun, tahallaan aiheutetun suuren kärsimyksen, vakavan ruumiillisen vamman tuottamisen tai tappamisen, ministeriö sanoi lausunnossaan.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba vaati kansainvälistä yhteisöä tuomitsemaan kansainvälisen lain raakalaismaisen rikkomisen ja tunnustamaan välittömästi Venäjän terroristivaltioksi. Kuleba painotti, että viivyttely toimien kanssa ainoastaan rohkaisee Venäjää jatkamaan rikoksia ja epäinhimillisiä tekoja.

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty on myös vastannut videolle kuvattuun tekoon.

– Tämä kauhistuttava hyökkäys on jälleen yksi ilmeinen esimerkki Venäjän joukkojen täydellisestä piittaamattomuudesta ihmiselämää ja ihmisarvoa kohtaan Ukrainassa. Kaikki rikosoikeudellisesta vastuusta epäillyt on tutkittava ja jos todisteet ovat riittävät, heidät on asetettava syytteeseen oikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä tavallisissa siviilituomioistuimissa ja turvautumatta kuolemantuomioon, Amnestyn Itä-Euroopan ja Keski-Aasian johtaja Marie Struthers sanoi Amnestyn tiedotteessa.

Amnesty on sodan alkamisesta lähtien dokumentoinut Venäjän tukemien separatistijoukkojen toteuttamia sotavankien teloituksia Itä-Ukrainassa ja ukrainalaisten siviilien laittomia teloituksia Venäjän asevoimien joukkojen toimesta.

– Kansainvälinen oikeus on selvä: sotavankeja ei saa joutua kidutuksen tai kaltoinkohtelun kohteeksi. Asianomaisten viranomaisten on kunnioitettava täysin sotavankien oikeuksia Geneven yleissopimusten mukaisesti.