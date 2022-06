Venäläislehti: Itävalta maksanut venäläiskaasusta euroissa – näin uusi maksujärjestelmä on auttanut sodan aloittanutta maata

Itävalta on maksanut venäläiskaasusta euroissa, kertoo venäläislehti RBC . Itävaltalaisen energiayhtiö OMV:n edustaja on RBC:n mukaan todennut, että yhtiö on euroilla maksamalla “saanut päätökseen pakotteiden vaatimukset täyttävän maksuprosessin”. OMV ja saksalainen energiajätti Uniper ovat ilmoittaneet jo aiemmin taipuvansa Venäjän uuteen maksujärjestelmään, jossa kaasusta maksetaan ruplissa. OMV on avannut toukokuussa ruplamääräisen tilin Gazprompankissa, kuten myös saksalainen...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja