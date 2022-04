Venäläisten satojen ajoneuvojen saattue liikkumassa etelään Harkovan itäpuolella – katso satelliittikuvat

Yhdysvaltalainen yksityinen satelliittiyhtiö Maxar kertoo havainneensa kuvistaan 8. huhtikuuta, että venäläisten lähes 13 kilometriä pitkä sotilasajoneuvosaattue on liikkumassa etelään Harkovan itäpuolella. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Kuvat on otettu perjantaina. Saattue on havaittu Velykyi Burlukin kaupungin tienoilla. Kartassa alla kaupungin sijainti. Saattue koostuu sadoista ajoneuvoista. Saat kuvat suuremmaksi klikkaamalla niitä....

