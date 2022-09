Venäläisten viisumirajoitukset ovat astuneet voimaan

Venäläisten viisumeja koskevat rajoitukset ovat astuneet voimaan puolilta öin. Rajoituksilla pyritään estämään kokonaan venäläisten turismi Suomeen ja siihen liittyvä kauttakulku Suomen kautta.

Suomeen saa kuitenkin edelleen matkustaa esimerkiksi silloin, jos Venäjän kansalainen on tulossa tapaamaan Suomessa asuvaa perheenjäsentään. Perheenjäseniksi lasketaan tässä yhteydessä puolisot, vanhemmat, isovanhemmat, lapset, lapsenlapset ja huollettavana olevat henkilöt sekä vakiintuneen parisuhteen perusteella viisumia hakevat.

Lisäksi maahantulo-oikeus on jatkossakin niillä venäläisillä henkilöillä, joilla on Suomessa ennen 30. syyskuuta 2022 hankittu asunto tai kiinteistö, mutta vain silloin, kun asuntoon liittyy välittömiä huoltotarpeita. Maahantulo sallitaan näissä tapauksissa yhdelle kiinteistön omistajaksi merkitylle henkilölle.

Kaikki erityisryhmät on lueteltu Rajavartiolaitoksen sivuilla .

Perusteluna kansainväliset suhteet

Viisumirajoituksia perustellaan sillä, että Venäjän kansalaisten maahantulo turismitarkoituksissa vaarantaa Suomen kansainväliset suhteet. Ne perustuvat Schengen-säännöstöön.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi eilen, että asiassa on otettu huomioon esimerkiksi Ukrainan johdon kanssa käydyt keskustelut sekä suhteet Baltian maihin ja Puolaan, jotka ovat rajoittaneet turismitarkoituksessa tapahtuvaa matkailua Venäjältä, koska ne arvioivat tämän muodostavan vaaran niiden sisäiselle turvallisuudelle.

Myös se, että Suomella on Schengen-alueen pisin maaraja Venäjän kanssa, on vaikuttanut päätökseen. Päätöksen perusteluissa todetaan, että Suomeen kohdistuu erityinen luottamus ja odotus siitä, että EU:n ja Schengen-alueen raja, joka on myös tuleva Naton ulkoraja, pitää ja että sen kautta tapahtuvaa pääsyä Schengen-alueelle valvotaan tarkasti.