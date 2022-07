Venäläistoimittajaa syytetään ukrainalaismiehen yliajosta – lyttäsi väitteet uima-altaassa kuvatulla sarkastisella videolla

Ukrainalainen toimittaja Denis Kazansky syyttää venäläistä sotakirjeenvaihtajaa Aleksander Sladkovia ukrainalaismiehen yliajamisesta, kertoo itsenäinen venäläismedia Meduza . Siviilimiehen kerrotaan kuolleen törmäyksessä.

Kazanskyn mukaan Luhanskin alueella sijaitsevan Varvarivkan kylän asukkaat ottivat häneen yhteyttä asian tiimoilta. Paikallinen Ljubov Gramova oli nähnyt Sladkovin törmäävän paikalliseen mieheen autolla. Gramova vietiin väitetysti aseistettujen ja sotilasunivormuihin sonnustautuneiden miesten toimesta tuntemattomaan paikkaan.

Kazansky jakoi Telegram-kanavallaan videon, jonka hänen mukaansa on kuvannut yksi Gramovan naapureista tapahtumapaikalta. Videossa Gramovaksi oletettu nainen seisoo lakanalla peitetyn ruumiin vieressä, ja toistaa ääneen auton rekisteritunnusta.

– Joku törmäsi häneen mustalla Toyotalla, Gramova vastaa, kun häneltä kysytään, mitä on tapahtunut.

Gramovan sanoma rekisteritunnus on sama, kuin Sladkovin heinäkuussa lahjaksi saamalla Toyota-mallisella autolla. Sladkov työskentelee yleisvenäläisen valtion televisio- ja radioyhtille (Vgtrk), jonka verkkosivuilla lahjoituksesta julkaistiin artikkeli, joka on nyt poistettu sivuilta. Meduza löysi uutisen Googlen välimuistista.

Sladkov jakoi Kazanskyn Telegram-julkaisun omalla kanavallaan ja julkaisi samalla videon, jossa hän kommentoi syytöstä sarkastiseen sävyyn.

– Minun on tunnustettava. He löysivät minut. He saivat minut kiinni, ja tämän salapoliisitarinan ytimessä on vanha nainen, joka sanoi: “Joo, muistan numeron: P04214521480. Se oli musta maastoauto, jonka katossa oli tahra ja jossa oli lommottu peili”.

Myöhemmin Sladkov julkaisi toisen videon, jossa hän on uima-altaassa.

– Kuten näette, en ole vankilassa. Ilmeisesti en ajanut kenenkään yli. Olin tuolloin jossain muualla. Ja siitä on aikoja, kun olin Luhanskin kansantasavallassa. Täyttä hevonpaskaa siis.

Meduza ei ole löytänyt muita ilmoituksia yliajosta. Luhanskin alueelliset viranomaiset tai itsejulistautuneen Luhanskin kansantasavallan edustajat eivät ole kommentoineet turmaa julkisesti, tai Gramovan katoamista.