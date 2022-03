Venäläistulkinta: Zelenskyi valmis keskustelemaan Krimin ja "kansantasavaltojen" tunnustamisesta – kompromissihalu kasvanut myös Nato-kysymyksessä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on valmis vuoropuheluun Venäjän kanssa sekä Krimin että Itä-Ukrainan kansantasavaltojen tunnustamisesta, väittää Venäjän valtiollinen uutistoimisto RIA Novosti. Venäläislähteiden mukaan Ukrainan presidentti on valmis “etsimään kompromisseja näissä asioissa”. Hänen mielestään nyt tärkeintä on ymmärtää “miten ihmiset tulevat elämään siellä tulevaisuudessa”. Aiemmin Ukrainan ulkoministeri Dmitri Kuleba kertoi, että Kiova on pyytänyt suoria neuvotteluja...

