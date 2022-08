Vesilintujen ja karhun metsästyskausi alkoi – Riistakeskus: Metsästäjien on kannettava vastuunsa kantojen hoidossa

Vesilintujen metsästyskausi on alkanut ja jatkuu joulukuun loppuun asti. Suomen riistakeskus muistuttaa torstaisessa tiedotteessaan , että metsästäjien on kannettava vastuunsa kantojen hoidossa ja kohdennettava metsästys runsaslukuisiin lajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään.

Lisäksi vesilintujen metsästyskaudella saa metsästää taantuneiksi luokiteltuja lajeja, joita keskuksen mukaan ovat heinätavi, haapana, jouhisorsa, lapasorsa, tukkasotka ja nokikana. Osaa lajeista koskee saalisilmoitusvelvollisuus.

Myös karhun metsästyskausi on alkanut. Riistakeskuksen mukaan syksy on kuitenkin poikkeuksellinen, koska valitusten vuoksi suurin osa luvista on jäissä eikä pyyntiä vielä voida monin paikoin aloittaa.