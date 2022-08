Viime aikojen epävakaat säät ovat hellineet sienisatoa

Loppukesän ja alkavan syksyn sienisesonki näyttää monipuoliselta ja runsaalta, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkija ja luonnonsuojelubiologi Panu Halme. Erityisesti kantarellia näyttää eteläisessä ja keskisessä Suomessa olevan ajankohtaan nähden runsaasti, Halme sanoo. Syötäviä tatteja taas on näkynyt metsissä niukemmin. Halmeen mukaan viime aikojen vaihteleva sää on ollut sienille hyväksi, kun vuorotellen on ollut lämpimiä ja sateisia ajanjaksoja....