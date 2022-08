Viime kuukausi oli yksi mittaushistorian kuumimmista heinäkuista koskaan, sanoo YK:n sääjärjestö

Viime kuukausi oli yksi mittaushistorian kuumimmista heinäkuista, kertoi YK:n sääjärjestö (WMO) tiistaina.

WMO:n mukaan lämpötilat olivat maailmanlaajuisesti melkein puoli astetta lämpimämpiä kuin heinäkuussa keskimäärin.

Tämän vuoden heinäkuu oli vain hieman viileämpi kuin vuonna 2019 ja hitusen kuumempi kuin vuonna 2016.

– Näiden kolmen kuukauden välillä on niin hiuksenhieno ero, että sanomme (heinäkuun 2022) olleen yksi kolmesta kuumimmasta heinäkuusta, sanoi WMO:n tiedottaja Clare Nullis toimittajille Genevessä.

Heinäkuu ei kuitenkaan rikkonut maailmanlaajuista lämpöennätystä, koska esimerkiksi Intian valtameren länsiosassa ja suuressa osassa Keski-Aasiaa ja Australiaa lämpötilat olivat keskimääräistä alhaisempia.

Heinäkuussa lämpötilat olivat 0,4 astetta lämpimämpiä kuin keskimäärin vuosina 1991–2020, Nullis kertoi. Lämpötila on noussut siitä huolimatta, että syyskuusta 2020 asti vallinneella La Nina -sääilmiöllä on pitänyt olla viilentävä vaikutus.

Erityisesti Euroopassa on tänä kesänä nähty äärimmäisiä helleaaltoja sekä kuivuutta, ja joissain maissa on satanut vähemmän kuin koskaan.

Mittaushistorian vähäisin heinäkuun jäämäärä Etelämantereella

Viime kuussa nähtiin myös mittaushistorian vähäisin heinäkuun jäämäärä Etelämantereella, kertoo Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT.

Jäätä oli seitsemän prosenttia vähemmän kuin viimeisen noin 30 vuoden aikana heinäkuussa keskimäärin, kertoi EU:n ilmastonmuutostietopalvelu Copernicus Climate Change Service (C3S).

Heinäkuun jään määrä on alhaisin niiden 44 vuoden aikana, kun sitä on mitattu, ja myös kesäkuussa jäätä oli ennätyksellisen vähän. Keskiarvoa matalampia kuukausittaisia jäämääriä on mitattu helmikuusta alkaen.

Tutkijat ovat varoittaneet ilmaston lämpenemisen seurauksista.

– Voimme odottaa näkevämme useammin ilmeneviä ja kauemmin kestäviä äärimmäisen lämpimiä jaksoja, kun lämpötilat nousevat yhä maailmanlaajuisesti, sanoi C3S:n tutkija Freja Vamborg uutistoimisto AFP:lle.