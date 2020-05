Viinimaisteri Tuomas Meriluoto kertoo, mikä on saksalaisten viinien suosion salaisuus – Virtuaalisessa viinitastingissä maistellaan kolmea Rieslingiä

Riesling-rypäle on kuin suomalainen mansikka: kun kypsyminen tapahtuu hitaasti viileässä ilmastossa, makeus ja kirpeys korostuvat. Rieslingiä on kiittäminen siitä, että Saksasta on tullut yksi suosituimpia valkoviinimaita Suomessa. Master of Wine Tuomas Meriluoto uskoo, että lisäksi suosion taustalla on suomalaisten viinimaun muutos.