Viking Line ensimmäinen maailmassa – Luokituslaitos todensi koronaviruksen ehkäisyn laivoilla

Koronaviruksen takia vaikeuksiin joutuneet laivayhtiöt tehostavat tartuntatautien ehkäisyä laivoilla ja terminaaleissa. Riskien hallintaa arvioi luokituslaitos Det Norske Veritas Germanischer Lloyd, joka on myöntänyt Viking Linelle ensimmäisenä varustamona maailmassa covid-19 verifioinnin.

Koronavirus keskeytti matkustajalaivojen liikenteen kaikkialla maailmassa maaliskuussa. Kevään ajan laivat ovat kuljettaneet pääosin vain rahtia. Itämerellä matkustajaliikenne palaa pikku hiljaa laivoille nyt, kun matkustusrajoituksia on väljennetty muun muassa Baltian suuntaan.

Koronapandemia on saanut laivayhtiöt tehostamaan ja laajentamaan työtään infektioriskien ja tartuntatautien ehkäisemiseksi. Toimenpiteet alkavat jo terminaaleissa ennen laivaan nousua ja päättyvät laivasta poistuttaessa. Keskeinen osa varustamojen turvallisuustyötä ovat terveysohje ja tartuntatautimanuaali, joita käytetään ja päivitetään toiminnassa jatkuvasti.

Lähdöille otetaan vain puolet normaalista matkustajamäärästä ja matkustajavirtoja terminaaleissa sekä laivaan siirryttäessä ja sieltä poistuttaessa on rajoitettu. Siivousrutiineja on lisätty ja asiakasmääriä ravintoloissa ja myymälöissä on rajoitettu.

Ensimmäisenä varustamona maailmassa Viking Line on saanut luokituslaitos Det Norske Veritas Germanischer Lloydin verifioinnin eli todennuksen kyvystään hallita ja ehkäistä infektioriskejä, mukaan lukien covid-19. Verifiointi koskee yhtiön kaikkia seitsemää alusta sekä toimintoja kuudessa terminaalissa.

Luokituslaitos DNV GL myy My Care arviointipalveluita sen varmistamiseksi, että infektioriskien hallinta on yrityksen toiminnan ytimessä. DNV GL on itse kehittänyt menetelmän, jolla se arvioi yrityksen riskienhallintajärjestelmää. Luokituslaitos kertoo käyttävänsä sairaalatasoisia standardeja ja järjestelmiä.

– Kolmannen osapuolen suorittama arviointi antaa vakuutuksen sitä, että on tehty oikeita toimenpiteitä tarkoituksena suojata ihmisiä, toimia läpinäkyvästi sekä kasvattaa luottamusta matkustajien ja muiden sidosryhmien parissa, sanoo DNV GL – business assurancen toimitusjohtaja Luca Crisciotti tiedotteessa.

– Matkustajiemme ja työntekijöidemme turvallisuus on Viking Linelle aina kaikkein tärkeintä, myös vallitsevan pandemian aikana. Kaikkien tulee voida matkustaa kanssamme turvallisesti. Olemme jo pitkään tehneet työtä tartuntatautien ehkäisemiseksi ja päätimme nyt hankkia kolmannen osapuolen arvioinnin covid-19 -tautiin liittyvän työmme laadun varmistamiseksi, sanoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses tiedotteessa.

Uusia risteilyreittejä

Laivayhtiöt kehittävät kesäsesongiksi uusia risteilyreittejä, koska koronasta johtuvat matkustusrajoitukset Ruotsiin jatkuvat toistaiseksi.

Viking Line julkisti keskiviikkona siirtävänsä Helsingin ja Tukholman väliä yleensä liikennöivän Gabriella -aluksen Helsingin ja Ahvenanmaan väliseen risteilyliikenteeseen kolmeksi päiväksi viikossa heinäkuun alusta alkaen.

Gabriellalla on heinäkuussa lähdöt Helsingistä maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Laiva saapuu Maarianhaminaan seuraavana aamuna ja lähtee takaisin Tallinnan kautta Helsinkiin klo 16. Päivävierailulle Ahvenanmaalle on mahdollista ottaa oma auto tai polkupyörä mukaan.

Tallink julkisti oman Maarianhaminan risteilynsä viime viikon lopussa. Yhtiön Baltic Queen -alus siirtyy liikennöimään Helsingistä Maarianhaminaan heinäkuussa perjantaisin. Laiva tekee heinäkuussa reitillä yhteensä neljä risteilyä Helsingistä. Normaalisti laiva liikennöi Tallinna-Tukholma-reitillä.

Maarianhaminan lisäksi Baltic Queen tekee kolme risteilyä Turusta Tallinnaan heinäkuussa. Päivä Tallinnassa -risteilyn lisäksi on mahdollista tehdä myös reittimatkoja Turusta Tallinnaan tai toisinpäin. Laiva pysähtyy Ahvenanmaan Långnäsissä mennen tullen, jotta varustamo voi myydä verovapaita ostoksia.