Viking Line myy Mariellan: Pitkään liikennöineellä aluksella on myös yhteys Suomen pysäyttäneeseen laivaturmaan

Viking Line on sopinut myyvänsä Mariella-aluksensa Corsica Ferries -yhtiölle. Kauppa päätetään ja laiva toimitetaan toukokuun aikana, Viking Line ilmoittaa. Myynti ei aiheuta henkilökunnan irtisanomisia. Kauppa on osa koronakriisin runteleman Viking Linen taloudellisen aseman vahvistamista. Kokonaiskauppahinta on 19,6 miljoonaa euroa. Mariella on rakennettu 1985 Turussa, ja matkustajia se voi ottaa 2 500. Se on liikennöinyt Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reittiä….