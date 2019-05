Ville Niinistö ja Heidi Hautala kiittelivät äänistä nuoria ja maailmanparantajamummoja – Jos brexit toteutuu, vihreät voi saada kolmannen mepin

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto antoi Helsingin Tavastia-klubille kokoontuneille äänekkäille vihreille kiitokset vaalityöstä.

– Mahtavat kiitokset kaikille. Tämä on kaikkien aikojen paras vaalitulos. Ja Alviina, olet kiinni brexit-paikassa, Haavisto kehui.

Kaksi varmasti läpi päässyttä edustajaa ovat Ville Niinistö ja Heidi Hautala . Helsinkiläinen Alviina Alametsä voi päästä euro-parlamenttiin, jos brexit toteutuu.

Haavisto kehui vihreiden menestystä myös Saksassa, Ranskassa, Irlannissa ja Hollannissa.

– Vihreiden paikkamäärä kasvaa 70 paikkaan 52 paikasta.

Vihreä aalto kasvoi koko Euroopassa

Vihreiden ääniharava Ville Niinistö oli täynnä työintoa ennakkoäänten julkistamisen jälkeen.

– Tuollaisen äänimäärän edessä tulee olo, että olen saanut vahvan tuen työlleni. Nyt töihin!

Niinistö kehui vihreän aallon kasvua koko Euroopassa.

– Nyt ei saa antaa periksi oikeistopopulistipuolueiden nousulle. Meidän pitää tehdä yhdessä sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa. Ihmisoikeuksia ei saa myydä.

Niinistö sanoi tekevänsä Euroopan parlamentissa työtä sen eteen, ettei eriarvoisuus kasva. Hän uskoo, että yhteisen turvallisen tulevaisuuden rakentaminen alkaa nyt.

– Tulevaisuutta ei tehdä rajoja sulkemalla.

Niinistö arveli saamansa palautteen perusteella, että hyvän vaalituloksen taustalla on nuorten lähtö vaaliuurnille.

– Lisäksi palautetta on tullut eläkkeellä olevilta rouvilta. He halusivat antaa äänensä lastenlastensa tulevaisuudelle. Vihreiden nousun taustalla on nuoret ja maailmanparantajamummot, Niinistö summasi.

“Viisaat vanhenevat naiset”

Myös Heidi Hautala kehui eläkeikäisiä rouvia.

– Viisaat vanhenevat naiset. He ovat mukana kiertotaloudessa, Hautala kehui Martta-meininkiä.

Nuorille riitti häneltäkin kehuja.

– Nuoret ovat jo omaksuneet turhan kulutuksen välttämisen. Suomalaiset ovat valmiita muuttamaan kulutuskäyttäytymistään.

Hautala seurasi seinältä vihreiden lukuja ja sanoi, että eurooppalaisittain vihreiden tulos näyttää siltä, että paikkamäärä nousee parilla kymmenellä.

– Äärioikeiston tulos ei tule olemaan sitä luokkaa, mitä ennustettiin.

Hautala totesi, että äärioikeistolla on liian monta johtajaa, jotta tuloksesta olisi edes hyötyä.

– Kyllä perussuomalaisia vielä viedään.

Viiteläiset kannustivat omiaan

Tuusulalainen Eija Brilli ja espoolainen Jani-Petri Martikainen kuuluvat Viite-yhdistykseen. Viite eli Tieteen ja teknologian vihreät ry on liittomuotoinen Vihreän liiton jäsenyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on edistää tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa.

– Toivotaan, että vihreät saa kolme paikkaa, Brilli sanoo.

– Olisi positiivinen yllätys, jos kolme paikkaa tulee, Martikainen puolestaan toppuuttelee.

Fyysikko-Martikainen kokee vihreät ammatin puolesta läheisimmäksi puolueeksi.

– Lisäksi arvopohjani on sama kuin vihreillä.

Samaa sanoo Brilli. Vihreät arvot tuntuvat omimmilta.

– Ympäristöasiat ovat sydäntä lähellä. Olen kotoisin Ylä-Savosta ja Talvivaaran kaivoksen ympäristötuhot saivat minut liikkeelle, Brilli kertoi heräämisestään vihreään liikkeeseen.

Töitä kolmen edestä

Uudet vihreiden kansanedustajat ja eurovaaliehdokkaat espoolainen Saara Hyrkkö ja tamperelainen Iiris Suomela toivoivat, että vihreät nousisi jopa toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Hekin kertoivat, että nuorten aktivoituminen valoi uskoa siihen, että nuoret myös lähtivät äänestämään.

Kaksikko uskoi, että vihreät saa kaksi tai kolme ehdokasta läpi. Tosin Suomela hieman epäili, tuleeko kolmatta.

– Olemme tehneet töitä kolmen eteen, hän perusteli.

Hyrkkö totesi, ettei hän ajattele niinkään omaa äänisaalistaan; kyse on puolueen äänistä.

– Nyt on ratkaiseva hetki määritellä Euroopan suunta, uudet kansanedustajat totesivat.