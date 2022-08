Ville "terapeuttiville" Merinen voi olla ensimmäinen ihminen, jolle nuori kertoo huolistaan

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) anonyymeihin palveluihin tulevat yhteydenotot tarjoavat näköalapaikan siihen, mitä Suomen nuoret kokevat ja mikä heitä puhututtaa. Esille nousevat muun muassa ihmissuhteet, ahdistuneisuus sekä keinottomuus pärjätä vaikeiden tunteiden kanssa. Lisäksi osa nuorista kokee suoritus- ja koulupaineita, joihin voi liittyä esimerkiksi stressiä tai uupumusta. Näin kertoo nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelevä MLL:n suunnittelija Minna Haapanen.

Haapasen mukaan erityisesti lukiota käyvät tytöt ovat suorituspaineille alttiita. Huolta esiintyy myös omien vanhempien voinnista tai tilanteesta kotona. Kiusaaminen on vuodesta toiseen yhteydenotoissa pinnalla.

Haapasen mukaan on inhimillistä, että nuorella voi olla iso kynnys kertoa omista ajatuksistaan.

Nuoret kertovat somessa huoliaan “terapeuttivillelle”

Moni nuori törmää sosiaalisessa mediassa “terapeuttivilleen” eli pirkkalalaiseen psykoterapeuttiin Ville Meriseen. Merinen toimii eri somealustoilla, joista häntä eniten seurataan videoiden jakamiseen tarkoitetussa Tiktokissa sekä suoratoistopalvelu Twitchissä.

Merinen perusti Willfeel-nimellä kulkevan Twitch-kanavansa vuonna 2020. Kanavasta on nopeasti muodostunut merkittävä mielenterveys-teemainen alusta.

Nyt Willfeel toimii osana työterveyden ja hyvinvoinnin palveluyritys Helttiä, ja kanavalla puhuu Merisen lisäksi myös muita mielenterveyden asiantuntijoita.

Toisinaan striimien sisältö saattaa liittyä esimerkiksi Merisen arjen tai muun kuin mielenterveyteen liittyvän aiheen ympärille. Merinen saattaa kuvata kokkailujaan, ja samalla katsoja kertoo chatissa omista ajatuksistaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Terapeuttiville-tilin Tiktok-videoilla jaetaan muun muassa vinkkejä keinoihin hallita omaa ahdistusta tai ajatuksia.

– Meillä on Suomessa hyvät systeemit periaatteen tasolla mielenterveyden hoitamiseen. Käytännön tasolla vapaita aikoja esimerkiksi psykoterapiaan ei kellään ole ja jonot on aikamoisia. Siksikin uskon, että mielenterveysaiheisten somekanavien suosio on lisääntynyt, Merinen kertoo.

Merinen kehottaa nuoria ottamaan ensimmäisen askeleen juttelulle, jos kokee hankalia tunteita. Jos yritys avata keskustelu oman vanhemman kanssa tuntuu epätoivoiselta, voi ajatuksista puhua vaikka opettajalle tai terveydenhoitajalle.

– Vaikeat elämänvaiheet ja hankalat tunteet ovat osa elämää. Niistä kannattaa puhua jollekin, eikä koittaa selvitä liian pitkään itsekseen. Niitä tulee ja ne menevät pois, kun niihin saa apua, Merinen summaa.

Tunteista kertominen voi olla nuorelle vaikeaa

Aikuisilta Haapanen toivoo herkkyyttä ja empaattisuutta, jos joku lähipiirin nuori osoittaa oireilua tai kertoo siitä.

– On tärkeää, että vanhempina kestetään se, mitä nuori kertoo. Saa olla ihminen, mutta että ei tulisi sellainen olo, että nuoren pitää kannatella vanhempaa, koska vanhempi huolestuu tilanteesta niin paljon. Lisäksi nuorelle on hyvä antaa hyvää palautetta ja rohkaista siitä, että uskaltaa kertoa asiansa, sillä se on lähtökohtaisesti tosi vaikeaa, Haapanen sanoo.

Haapasen mukaan vanhempien on usein vaikea hahmottaa, kuuluuko nuoren käyttäytyminen murrosikään vai voiko taustalla olla alkavia mielenterveyden ongelmia. Merisen mukaan vanhemman on syytä olla hereillä, jos nuori on pitkään vetäytynyt ja alavireinen. Jos vetäytyneisyys liittyy myös esimerkiksi harrastuksiin, ystäviin ja kouluun, voi keskustelun nostaa esiin nuoren kanssa.

Lasten ja nuorten puhelin päivystää vuoden jokaisena päivänä, p. 116 111, samoin chat osoitteessa nuortennetti.fi

Vanhempainpuhelimen ja chatin (myös ajanvarauksella ammattilaisen kanssa) tiedot vanhempainnetti.fi