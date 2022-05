Viro teki päätöksen Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten hyväksymisestä

Viron pääministeri Kaja Kallas kertoi torstaina, että maan hallitus on tehnyt päätöksen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemusten hyväksymisestä. Kallaksen mukaan kyseessä on tärkeä askel Naton ovien avaamiseksi Viron osalta. Samalla hän toivotti “rakkaat naapurit” tervetulleeksi sotilasliittoon. Suomi ja Ruotsi hakivat keskiviikkona virallisesti Naton jäseniksi. Valtaosa Nato-maista on ilmaissut toivottavansa maat tervetulleeksi. Vain Turkki on ilmaissut vastustavansa...

