Virolainen raideyhtiö Operail vuokraa kalustoa johtaville metsäyhtiöille – käytössä venäläiset vaunut, joita ei saa vetää sisäisessä liikenteessä

Metsä Group on yksi yhtiöistä, joka on vuokraamassa Suomen markkinoille pyrkivän Operailin tavaravaunuja. Tällä hetkellä Suomessa toimiva Fenniarail tuo venäläisvaunuilla puuta Venäjältä UPM:lle. Operaililla on samansuuntaisia suunnitelmia.

Suomen raiteiden tavaraliikennemarkkinoille pyrkivä virolainen Operail tiedottaa aloittaneensa yhteistyön Suomen johtavien metsäyhtiöiden kanssa.

Operail vuokraa metsäteollisuuden yrityksille yhteensä 195 hakevaunua pitkäaikaisilla yhteistyösopimuksilla. Yksi uusista kumppaneista on Metsä Group.

Operail kertoo luovuttaneensa Suomeen ensimmäiset 55 vaunua. Loput vaunut toimitetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

– Tavaravaunujen kysyntä jatkuu voimakkaana. Kyseinen yli 10 miljoonan euron investointi on osa pitkän aikavälin strategiaamme, jonka tavoitteena on kasvattaa toimintaa Suomessa ja laajentaa raidekaluston vuokrausliiketoimintaamme, toteaa Operailin johtoryhmän jäsen Paul Lukka tiedotteessa.

Operail aikoo investoida Suomeen yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Operail on viime vuosina laajentunut ulkomaille nopeasti. Se on hankkinut puolentoista vuoden aikana 1 500 tavaraliikennevaunua, jotka on vuokrattu ulkomaalaisille asiakkaille. Yhteensä Operaililla on 3 500 vaunua.

Operail merkittävin kilpailija VR:lle

Virolainen Operail pyrkii saamaan osuuden VR:n tavaraliikenteestä. Rautateiden tavaraliikenteen kilpailu Suomessa on ollut vapaata vuodesta 2007, mutta Operail on ensimmäinen suuryritys, joka hakee merkittävää markkinaosuutta.

Suomen raiteilla yleisimmät tavaralajit ovat metsäteollisuuden tuotteet ja puuraaka-aineet.

Operailin kuljetukset vuonna 2018 olivat 13,4 miljoonaa tonnia. Suomen raiteilla kulki Väyläviraston mukaan 38,5 miljoonaa tonnia vuonna 2017.

Fenniarail ei pääse sisäisille reiteille venäläisvaunuilla

Tavaraliikenteessä Fenniarail hoitaa puukuljetuksia Suomen ja Venäjän välillä. Tällä hetkellä yhtiö saa ajaa yhdysliikennettä eli rajalta UPM:n tehtaalle ja takaisin Venäjälle.

Venäläisvaunuja ei kuitenkaan saa käyttää minkäänlaisissa siirtymissä kahden paikan välillä Suomen sisällä.

– Haemme sitä, että voisimme tehdä yhden sisäisen siirron Suomen sisällä, sanoo Fenniarailin hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen .

Tämä niin kutsuttu kabotaasiliikenne on venäläisiltä vaunuilta kielletty Suomessa. Fenniarail kuljettaa arviolta miljoona tonnia puuta vuodessa.

Fenniarail neuvottelee uuden sallitun vaunukaluston hankinnasta Suomen sisäistä liikennettä varten. Odotukset olivat kalustoyhtiössä, jonka Antti Rinteen (sd.) hallitus laittoi jäihin.

Lempiäinen kritisoi hyväksyttämismenettelyn hitautta Suomessa. Viranomaisilla kesti 1,5 vuotta hyväksyttää heidän Tshekistä ostamansa veturin malli Suomen rataliikennettä varten.

– Ajat ovat järkyttävän pitkiä. Se maksoi meille hyvin paljon.

Myös Operaililla venäläisvaunut

Operail kertoo käyttävänsä liikenteessä venäläisvaunuja. Myös Operail aikoo tuoda puutavaraa Suomeen Venäjältä.

Operailin mukaan heillä on Suomen viranomaisten hyväksyntä kyseiselle vaunutyypille.