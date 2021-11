Virologian professori: Vielä ei tiedetä, kuinka vaarallinen uusi koronavirusvariantti on

Virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta toteaa, että vielä on liian aikaista sanoa, kuinka vaarallinen Etelä-Afrikasta löytynyt uusi koronavirusvariantti on.

Hänen mukaansa variantissa on iso joukko mutaatioita, jotka viittaavat viruksen parempaan tartuttavuuteen ja kykyyn väistää immuniteettia. Osa mutaatioista on täysin uusia, osa on havaittu jo aiemmissa varianteissa.

Vapalahden mukaan toistaiseksi ei ole syytä olettaa, että nykyiset koronarokotteet eivät tehoaisi uuteen muunnokseen. Hän arvioi, että variantista kertyy tarkempia tietoja laboratoriotutkimuksissa seuraavien viikkojen aikana.