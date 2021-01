Virossa toivotaan Suomen uusien maahantulorajoituksien keventämistä – varustamot jatkavat liikennettä rahdin ja tuen turvin

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu pyysi Facebook-päivityksessään sekä Viron yleisradioyhtiö ERR:lle antamassaan haastattelussa, että Suomi keventäisi työvoimalle määrättyjä maahantulorajoituksia.

Suomen hallituksen perjantai-iltana päättämät matkustusrajoitukset koskevat ennen kaikkea rakennusalaa. Rakennusalalla työskentelee normaalisti kymmeniätuhansia ulkomaisia työntekijöitä, joista valtaosa tulee Virosta. Heidän työmatkaliikenteensä katkeaa nyt uusien rajoituksien vuoksi ensi keskiviikkona.

Rakennusteollisuus vetosi jo perjantai-iltana, että ne ulkomaalaiset työntekijät, joilla on töitä täällä ja mahdollisuus jäädä, eivät poistuisi nyt Suomesta.

– Viime keväänä vastaavien rajoitusten aikana työntekijät kykenivät kiitettävästi joustamaan ja rakentaminen jatkui ilman suuria häiriöitä”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoi.

Hallitus teki tiukan linjauksen erityisesti hillitäkseen koronavirusmuunnosten tartuntoja.

– Muuntovirus tulee pysäyttää jo rajalla, totesi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) hallituksen tiedotustilaisuudessa perjantai-illalla.

– Olemme koronaepidemian kanssa käännekohdassa. Riski tilanteen kokonaishallinnan menettämisestä on Suomessakin huomattava.

– Matkustamisen volyymiä on laskettava, Kiuru sanoi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) muistutti, että rokotteiden alkamisesta huolimatta rajoitusten lieventämisen aika ei ole nyt.

– Suurimman uhan aiheuttaa liikenne rajojen yli, hän sanoi.

– Emme tekisi näin rajuja rajoitustoimia, mikäli ne eivät olisi aivan välttämättömiä turvaamaan terveyttä ja ihmishenkiä.

”Jotakin matkustajaliikennettä jää edelleen”

Suomen ja Viron välillä liikennöi kolme varustamoa, Tallink Silja, Eckerö Line ja Viking Line.

Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen sanoo, että on selvää, että nykyisinkin alhaiset matkustajamäärät pienenevät entisestään uusien matkustusrajoitusten takia. Tällä hetkellä Eckerö Linen Finlandia-aluksella on ollut noin 200-300 matkustajaa lähtöä kohden. Matkustajat ovat syyskuusta alkaen olleet pelkkää työmatkaliikennettä.

Keronen arvioi, että jotakin matkustajaliikennettä jää edelleen pieni määrä, kun rajoitukset ensi viikolla tulevat voimaan.

Kerosen mukaan rahti on ollut varustamojen pääasiallinen tulojen lähde viimeisen puolen vuoden ajan. Lisäksi liikenne- ja viestintävirasto Traficom maksaa varustamoille laivaliikenteen liikennöintivelvoitteeseen liittyvää tukea. Tukipäätökset ovat voimassa helmikuun loppuun asti.

Keronen toivoo, että tukipäätöksiä jatketaan. Uudet rajoitukset lisäävät vielä tuen tarvetta.

Tallinkin Nõgene: Päätös käsittämätön

Tallink-varustamon toimitusjohtaja Paavo Nõgene ilmaisi myös harmistuksensa Suomen hallituksen uusiin linjauksiin.

– Suomen hallituksen viime yönä tekemä päätös kiristää merkittävästi työmatkustusta Viron ja Suomen välillä on käsittämätön ja ristiriidassa EU:n kansalaisten vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa. Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tehtävä toimenpiteitä, mutta toimenpiteiden vaikutuksia on myös pohdittava perusteellisesti ja niiden on oltava tasapainossa, oikeassa suhteessa ja oikeutettuja, Nõgene totesi tiedotteessaan.

Tallinkin toimitusjohtajan mukaan Suomen hallituksen päätös valita ne työntekijät, joiden sallitaan jatkaa työskentelyä Suomessa ja ne, joiden ei sallita, jättää vaikutelman, että on olemassa ammatteja, joita ei arvosteta yhtä paljon.

Nõgene toivoo Suomen hallituksen päätöstään uudelleen ja mahdollistamaan myös niiden työmatkalaisten pääsyn Suomeen, joilla on tuore negatiivinen testitulos ammatista riippumatta.

– Olemme luomassa vastaavan tilanteen kuin viime keväänä, mikäli negatiivisen testituloksen turvin ei ole mahdollista saapua Suomeen, pakotamme työntekijät tekemään vaikean valinnan perheen ja työn välillä.

Virolaiset hoitajat osoittamaan solidaarisuutta

Twitterissä Nõgene ehdotti, että Suomessa työskentelevät virolaiset hoitajat alkaisivat osoittaa solidaarisuutta rakennusalaa kohtaa ja keskeyttäisivät työskentelynsä Suomessa.

Terveydenhuollon henkilöstön työmatkaliikenne saa hallituksen rajoitusten mukaan jatkua, koska se kuuluu huoltovarmuuden tai yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömään työmatkaliikenteeseen.

Tehyn kehittämispäällikkö Sari Viinikainen sanoo, että jos virolaiset hoitajat keskeyttäisivät työnsä Suomessa, vaikutus näkyisi ennen kaikkea pääkaupunkiseudun terveydenhuollossa, jossa virolaisia hoitajia eniten työskentelee. Pääkaupunkiseudulla on jo ennestään pulaa terveydenhuollon henkilöstöstä. Tehyllä ei ole tietoa virolaisten hoitajien lukumääristä.

Tallink Silja on liikennöinyt Suomen ja Viron väliä rahdista saatavien tulojen turvin. Liikennevelvoitteeseen liittyvää Traficomin tukea varustamo ei ole saanut.

– Jokainen matkustaja on tietysti tärkeä, mutta työmatkaliikenne ei toimintaa ole plussalle vienyt, Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd sanoo.

Nöjdin mukaan varustamo ei ole vielä ehtinyt tarkemmin keskustella perjantai-iltana julkaistujen uusien rajoituksien vaikutuksista. Liikennöinnistä tulee joka tapauksessa entistä haasteellisempaa, koska Suomeen pyrkivien matkustajien on jatkossa esitettävä työnantajan täyttämä lomake, jossa kerrotaan miksi työtehtävä on kriittinen. Lupalomakkeiden tarkastus kuuluu Rajavartiolaitoksen tehtäviin.