Viruskriisissä ryvettynyt Carnival-yhtiö aikoo aloittaa risteilyt Yhdysvalloista elokuun alussa

Maailman suurimpiin risteily-yhtiöihin kuuluva Carnival Cruise Line aikoo aloittaa osan risteilyistään uudelleen elokuun alussa. Yhtiö kertoi maanantaina, että kahdeksan sen risteilyalusta on lähdössä elokuussa matkaan satamista Yhdysvaltojen Floridassa ja Texasissa.

– Teemme punnitun ratkaisun ja palautamme palveluita osaa kotisatamia. Suurin osa asiakkaistamme pystyy saapumaan näihin satamiin autolla, yhtiön lausunnossa todettiin.

Carnival kertoo aikovansa seurata tilanteen kehittymistä ja noudattavansa kaikkia viranomaissuosituksia.

Muut risteilyt on peruttu Yhdysvalloissa ja Australiassa elokuun loppuun asti.

Maaliskuussa Yhdysvaltain tautikeskus CDC määräsi risteilyalukset pysymään satamissa ainakin heinäkuun loppupuolelle. Guardian-lehden mukaan CDC sanoo, ettei se toistaiseksi ole keskustellut yhdenkään risteilyoperaattorin kanssa matkojen aloittamisesta uudestaan.

Kymmeniä kuollut laivoilla saatuihin tartuntoihin

Carnivalin maine on ryvettynyt pahasti koronaviruskriisissä, sillä useilta sen laivoilta on löytynyt tartuntapesäkkeitä.

Guardianin mukaan kymmeniä ihmisiä on kuollut ja ainakin 1 500 ihmistä on saanut tartunnan viruksen levittyä Carnivalin eri tytäryhtiöiden Diamond Princess -, Zaandam- ja Ruby Princess -aluksilla. Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan virus on päässyt leviämään ainakin yhdeksällä yhtiön aluksella.

Tapahtumista laivoilla on aloitettu useita tutkintoja.

Esimerkiksi Australiassa on käynnistetty rikostutkinta risteilyalus Ruby Princessistä, joka toi satoja koronavirustartuntoja Sydneyyn maaliskuun puolivälissä.

Sydneyn sydämeen Circular Quayhin purkautui laivalta lähes 2 700 matkustajaa, joista yli 660:lla on sittemmin todettu koronavirustartunta. Heistä 21 on kuollut, kertoo Australian yleisradioyhtiö ABC.

Viime viikolla Yhdysvalloissa kongressin alainen liikenteestä vastaava komitea päätti aloittaa oman tutkintansa Carnivalin emoyhtiön toimista koronaviruskriisissä, kertoo muun muassa Miami Herald.

Lehden mukaan Yhdysvaltain aluevesillä tai niiden lähistöllä on yhtiön aluksilla edelleen noin 100 000 miehistöön kuuluvaa ihmistä ja myös jonkin verran matkustajia.

Heraldin mukaan yhtiön edustajat olivat sanoneet, että miehistön jäsenten kuljettaminen kotimaihinsa olisi ”liian kallista”. Yhtiön mukaan miehistöistä yritetään kuitenkin kotiuttaa ne, jotka sitä toivovat.