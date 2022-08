VM:n kansliapäällikkö STT:lle: Tuloverojen kevennys perusteltua, jos talous näyttää kääntyvän taantumaan ja syntyy maltillinen palkkaratkaisu

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen pitää tuloverojen kevennystä perusteltuna tietyin ehdoin. Hän sanoo STT:lle, että ensinnäkin pitäisi olla vahva arvio siitä, että Suomen talous olisi ensi vuonna kääntymässä taantumaan.

Toisena ehtona verojen kevennykselle Majanen pitää sitä, että työmarkkinapöydissä syntyisi hyvin maltillinen palkkaratkaisu. Sillä hän tarkoittaa palkankorotuksia, jotka eivät ylittäisi ensi vuodelle arvioitua inflaatiota. Tällä hetkellä arvio inflaatiosta liikkuu kolmessa prosentissa. Hänen mukaansa tätä suuremmat palkankorotukset laukaisisivat vaikean ja pitkäaikaisen inflaatiokierteen.

Tähän saakka ennusteet ovat lähteneet siitä, että Suomen talous kasvaa ensi vuonna hitaasti, reilun yhden prosentin verran, mutta viime aikoina on saatu viitteitä taantumariskistä, Majanen sanoo.

– Jos ihmisten ostovoima heikkenee inflaation vuoksi ja jos on tarve elvyttää, ymmärrän hyvin, että tällainen kalliskin toimi voi olla paikallaan.

Nyt on kuitenkin hänestä vielä liian aikaista luvata mitään veronkevennyksiä.

– Suhdannetilanne ja sitä kautta ajoitus ovat tässä hyvin olennaisia. Jos talous edelleen kasvaa ensi vuonna ja tehdään veronkevennykset, sehän taas vauhdittaa taloutta, lisää kysyntää ja siten aiheuttaa lisää inflaatiota.

Ensin koronapandemia ja sittemmin Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat nostaneet kuluttajahintoja hyvin nopeasti.

Puolueet esittäneet omia ratkaisujaan

Puolueet ovat nostaneet kilvan esiin erilaisia keinoja, joilla voitaisiin reagoida kiihtyvään inflaatioon valtiovallan ratkaisuin. Se, korvataanko ihmisille inflaatiosta aiheutuneita lisämenoja, noussee kärkiteemaksi, kun hallitus kuun vaihteessa arvioi ensi vuoden menoja ja tuloja niin kutsutussa budjettiriihessään.

Keskiviikkona käynnistyy valtiovarainministeriön oman budjettivalmistelun loppusuora. Tilanne ei Majasen mukaan näytä helpolta. Kaikki keinot, joilla inflaation vaikutuksia voitaisiin lievittää, maksavat, ja julkinen talous on jo valmiiksi hyvin velkaantunut.

Majanen ei esimerkiksi lämpene ajatukselle, että ideoitaisiin ihan uusi etuus. Hän suhtautuu kriittisesti myös esimerkiksi ruoan arvonlisäveron laskemiseen. Hän ei myöskään tekisi polttoaineiden veronkevennystä.

Kelluva kaasuterminaali ja Olkiluoto 3 keskeisiä

Inflaatio eli tavaroiden ja palveluiden hintojen nousu johtuu monesta eri tekijästä. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että tällä hetkellä juurisyy kuluttajahintojen nousulle laajemmin on yhä energian hinnannousu, mikä taas johtuu energian saatavuuden heikkenemisestä. Hinnannousun odotetaan loppuvan, kun energian saatavuus paranee. Tämän on Majasen mukaan arvioitu tapahtuvan ensi vuoden aikana.

Majasen mukaan Suomen kannalta tärkeään rooliin nousee Suomen ja Viron yhteinen hanke kelluvan kaasuterminaalin käyttöönotosta ja Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon käynnistyminen.

Korkojen nousu lisää myös valtion kuluja

Kun hallitus keväällä teki julkisen talouden suunnitelmansa lähivuosille, valtion budjettitalouden arvioitiin olevan noin seitsemän miljardia euroa alijäämäinen ensi vuonna ja pysyvän selvästi alijäämäisenä myös seuraavina vuosina. Ensi vuoden osalta arvio alijäämästä ei Majasen mukaan ole juurikaan muuttunut.

Koko julkinen talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2009 lähtien. Yhteensä valtiolla on velkaa jo noin 130 miljardia euroa. Nyt tilannetta vielä pahentaa se, että korot ovat lähteneet nousuun, mikä vaikuttaa myös valtion velkojen maksamiseen.