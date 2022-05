Voisiko Nato-lukko aueta kunnon lennokkikaupoilla? Suomi tarvitsisi kipeästi Bayraktar-taisteludrooneja

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut taistelulennokkien ison merkityksen 2020-luvun sodankäynnissä. Drooneilla ei ehkä voiteta sotaa, mutta ne mahdollistavat sodankäynnin jatkamisen ylivoimaiselta näyttävää vihollista vastaan. Ukraina on pysäyttänyt ja tuhonnut drooneilla kokonaisia panssarikolonnia. Erityisesti turkkilaisen Bayraktar TB 2 -droonin tuhovoimaa on ihmetelty. Se oli otsikoissa viimeksi Käärmesaaren ammusvarastojen tuhoamisen yhteydessä toukokuun alkupuolella. Esimerkiksi amerikkalainen The New...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja