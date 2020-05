Voisitko kuvitella, että saisit koko vuodeksi energiaa ämpärillisestä raskasta vettä ja neljän läppärin akusta? 30 vuoden päästä se on ehkä mahdollista

Fuusioenergian suurta koereaktoria Iteriä rakennetaan Cadarachessa Ranskassa. Vaikka fuusioreaktio on yksinkertainen, itse reaktori on erittäin monimutkainen. Kyseessä on maailman suurin verkostona toteutettava tiedeprojekti. Odotukset fuusioenergian tuotannon toteutumisesta ovat jo aiemminkin...