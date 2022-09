Voivatko Venäjän tekemiksi epäillyt kaasuputki-iskut laajentaa konfliktia Itämerelle? Tutkija: "En pitäisi todennäköisenä" ja tälle on useita syitä

Useat eurooppalaiset johtajat ovat arvioineet Nord Stream -kaasuvuotojen olleen tarkoituksellisesta toiminnasta johtuvia. Esimerkiksi Ruotsin vt. pääministeri Magdalena Andersson kommentoi, että kaasuvuodoissa on luultavasti kyse sabotaasista. Myös Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi, että kaasuvuotojen takana on tietoinen toiminta, ei onnettomuus. Nord Stream 1 -kaasuputkessa havaittiin tiistaina vuoto kahdessa kohtaa. Yksi vuodoista on Ruotsin talousalueella ja toinen...