VR kirjasi alas idän Allegrot – kokonaistulos raskaasti tappiolle

VR Group on alaskirjannut kokonaan idän Allegro-liikennöintiin liittyvän kaluston ja varaosat. Alaskirjaus on yhteensä yli 45 miljoonaa euroa, mikä suisti yhtiön huhti-kesäkuun liiketuloksen 40 miljoonaa euroa miinukselle. – Venäjän hyökkäyssodan ja länsimaiden pakotteiden seurauksena VR Group on päättänyt Venäjään liittyvien toimintojensa keskeyttämisestä. Tämän seurauksena konsernin kokonaistulos painui tappiolle, kertoo väliaikainen toimitusjohtaja Topi Simola tiedotteessa. Kertaluonteisista alaskirjauksista...