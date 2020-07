VR myy nyt tyhjiä paikkoja turvaväleistä huolehtiville – Kyselyn perusteella kiinnostusta riittää

VR:n kaukojunissa voi jatkossa varmistaa turvavälin säilymisen, jos on valmis maksamaan tyhjästä paikasta.

Tyhjän viereisen paikan lisäpalvelu tuli myyntiin tänään, ja pian saataville on tulossa myös mahdollisuus varata junasta koko hytti omaan käyttöön.

VR:n julkaiseman tiedotteen mukaan taustalla on asiakkailta saatu palaute. VR:n heinäkuisen asiakaskyselyn mukaan junamatkustajien yleisin huoli korona-aikana matkustaessa on etäisyyden säilyminen muihin matkustajiin.

– Tuoreen asiakaskyselymme mukaan lähes 60 prosenttia vastaajista kertoi kiinnostuksestaan tyhjän viereisen paikan ostamiseen. Tänään myyntiin tullut tyhjän viereisen paikan lisäpalvelu onkin erittäin odotettu ja kysytty palvelu, VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen sanoo.

Tyhjän viereisen paikan hinta on tavallista junalippua edullisempi. Esimerkiksi Helsinki-Tampere-reitillä aikuisen säästölipun hinta on 8,90 e ja tyhjän viereisen paikan lisämaksu on 3,20 e.

– Tyhjän paikan voi varata jopa 65 prosenttia edullisemmin kuin normaalin matkalipun, mutta hintaan vaikuttaa, kuinka ajoissa lipun ostaa, kuinka pitkälle reitille paikka varataan ja kuinka täynnä juna on, tiedotteessa sanotaan.

Lisäpalvelut kiinnostavat

Asiakaskyselyiden perusteella kiinnostus turvallisuutta parantaviin lisäpalveluihin on kasvanut kesän aikana.

Uusista lisäpalveluista, kuten vierekkäisestä tyhjästä paikasta tai hytin varaamisesta omaan käyttöön oli kiinnostuneita kesäkuussa 53 prosenttia ja heinäkuussa noin 90 prosenttia asiakkaista.

Lähes 40 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut ostamaan junasta suojavarusteita, kuten kasvomaskeja, käsidesiä tai suojahanskoja. Kasvomaskeja ja käsidesiä voi jo ostaa konduktööreiltä, ja lisäksi junissa on tarjolla kaikille yhteiset käsidesipisteet.

Kyselyyn vastasi kesäkuussa noin 3500 ja heinäkuussa noin 2800 VR:n asiakasta.