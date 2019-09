Vuoden toistaiseksi vakavin isku tappoi yli sata ihmistä Jemenissä – konfliktin taustalla vaikuttaa valtataistelu

Ruotsin ulkoministeri painotti sunnuntaina vierailullaan Jordaniassa, että Jemenin konflikti on saatava päätökseen. Samana päivänä Jemen koki vuoden tuhoisimman ilmaiskun.

Jemen toipui maanantaina vuoden toistaiseksi tuhoisimmasta iskusta. Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) mukaan ainakin sadan ihmisen oletetaan kuolleen Jemenin Dhamarin kaupungissa viikonloppuna, kun Saudi-Arabian johtama liittouma teki ilmaiskun vankilarakennukseen. Lisäksi kymmeniä ihmisiä loukkaantui.

Paikalliset asukkaat kertoivat Reutersille, että ilmaiskuja olisi ollut kuusi. Heidän mukaansa räjähdykset olivat voimakkaita. Niiden jälkeen ambulanssien sireenien ulvonta kaikui aamutunneille saakka. Myös uutistoimisto AP:n mukaan Jemenin huthikapinallisten ylläpitämään vankilaan kohdistui useita iskuja.

Maanantaina päivällä pelastus- ja etsintäryhmät olivat uutistoimisto AP:n mukaan löytäneet rakennuksen raunioista 86 ruumista, mutta jatkoivat yhä etsintöjä.

Jemenin Punaisen Puolikuun mukaan huthikapinalliset käyttivät rakennusta pidätyskeskuksena. Rakennuksessa oli tapahtumahetkellä noin 170 vankia.

Huthikapinalliset kertoivat Reutersin mukaan, että rakennuksessa olleet vangit olivat Jemenin hallituksen kannattajia. Iskun suorittanut Saudi-Arabian johtama liittouma tukee Jemenin hallitusta.

ICRC:n Jemenin delegaation johtaja Franz Rauchenstein arvioi uutistoimisto Reutersille puhelimessa, että enemmistö rakennuksessa olleista vangeista kuoli iskussa. Rauchensteinin mukaan sairaalahoitoon on toimitettu noin 40 ihmistä ja muiden epäillään kuolleen, joskaan kuolleiden lukumäärää ei ole vielä vahvistettu.

Jemenin YK:n ihmisoikeusvaltuutettu on vahvistanut 52 vangin kuolleen ja 68 olevan yhä kateissa.

Saudi-Arabia väittää tuhonneensa asevaraston

Iskun suorittanut Saudi-Arabian johtama liittouma väitti tuhonneensa Dhamarin kaupungissa sotilaskohteen, joka toimi drone-lennokkien ja ohjusten varastona. Liittouma kielsi, että kyseessä olisi ollut vankilarakennus.

ABC Newsin mukaan entiset vangit kertoivat, että huthit ovat aikaisemmin käyttäneet rakennusta asevarastona.

Kansainväliset järjestöt ovat arvostelleen Saudi-Arabian johtaman liittouman suorittamia ilmaiskuja, joissa on kuollut runsaasti siviilejä. Liittouma on tehnyt iskuja muun muassa kouluihin, sairaaloihin ja hääjuhliin. Niissä on kuollut tuhansia siviilejä.

Viikonlopun iskun jälkeen liittouma väitti, että tuoreimman teon tarkoituksena oli suojella siviilejä, ja että hyökkäys noudatti kansainvälistä lakia.

Taustalla Iranin ja Saudi-Arabian valtakamppailu

Saudi-liittouman ja huthikapinallisten taistelu on jatkunut Jemenissä jo yli neljän vuoden ajan. Konfliktin pääosalliset ovat Iranin tukemat huthikapinalliset ja Jemenin hallitus, jota tukee Saudi-Arabian johtama liittouma. Huthit ovat shiiamuslimeja, kun taas hallituksen joukot ovat sunnimuslimeja.

Jännitteillä on Jemenissä pitkä historia. Käynnissä olevan, tuoreimman konfliktin juuret ovat vuoden 2011 arabikevään tapahtumissa. Varsinaisesti konflikti lähti käyntiin loppuvuonna 2014, jolloin huthit ottivat haltuunsa maan pääkaupungin Sanaan.

Alkuvuodesta 2015 huthit syrjäyttivät presidentti Abdrabuh Mansur Hadin ja maan hallituksen. Saudi-liittouma hyökkäsi heitä vastaan maaliskuussa 2015.

Konflikti nähdään laajalti sunnijohtoisen Saudi-Arabian ja shiiajohtoisen Iranin välisenä valtataisteluna. Saudi-liittoumaa ovat tukeneet muutamat länsimaat, esimerkiksi Yhdysvallat ja Britannia.

Huthit itse kieltävät toimivansa Teheranin käskyjen mukaan ja sanovat taistelevansa korruptoitunutta järjestelmää vastaan.

Viime kuukausien aikana huthit ovat näyttäneet sotilaallisia kykyjään useissa Saudi-Arabiaan kohdistuneissa iskuissa. Saudi-liittouma on vastannut niihin ilmaiskuilla.

Jemenissä vallitsee humanitaarinen katastrofi

Sodalla on ollut Jemenissä tuhoisia vaikutuksia, sillä vuodesta 2015 käydyn sisällissodan aikana kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut ja jo ennestään köyhä maa on ajautunut nälänhädän partaalle.

YK on kutsunut Jemenin tilannetta maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Alkuvuonna esitetyn arvion mukaan lähes 80 prosenttia väestöstä on avun tarpeessa.

YK on pyrkinyt rauhoittamaan jännitteitä Jemenissä. Viime vuoden lopulla sodan osapuolet kokoontuivat rauhanneuvotteluihin Tukholmaan. Toistaiseksi rauhanpyrkimyksissä ei kuitenkaan ole saavutettu merkittäviä edistysaskeleita.