Vuokramökkien kysyntä on nyt kiivasta, ja kotimaanmatkailun toivotaan paikkaavan ulkomaalaisten peruutukset – Lappi ei kuitenkaan innosta suomalaisia kesällä

Ulkomaanmatkailua ei suositella koronaviruksen vuoksi, mutta kotonakaan ei huvittaisi olla koko ajan. Tämä ajatus on luultavasti käynyt useamman suomalaisen mielessä viime aikoina. Ja se näkyy lomamökkien vuokrauksessa.

Mökkien vuokravälittäjän Lomarenkaan toimitusjohtajan Juha-Pekka Olkkolan mukaan alkukesän kysyntä on tällä hetkellä normaalia kiivaampaa.

– Mökkikesä on aina ollut Suomessa suosittu juhannuksesta elokuun puoleenväliin. Sinne on ollut aina kova kysyntä eikä siellä muutosta niin paljon voikaan näkyä, mutta toukokuun loppu ja kesäkuu ennen juhannusta, siellä on selvästi enemmän kysyntää kuin aiemmin, Olkkola kertoo.

Myös vuokramökkien välityspalvelun Nettimökin nettisivuilla on käynyt kuhina.

– Nythän suositaan paljon kotimaanmatkailua ja kävijämäärät meidän sivustolla ovat ihan huipussaan, siinä huomaa ihan selkeän piikin, kertoo Nettimökin myyntipäällikkö Sebastian Lagerlöf.

Pistoreissu lähialueelle

Sosiaalisen eristäytymisen aikana moni kaipaa edes lyhyttä piipahdusta luontoon ja mökille. Olkkolan mukaan alkukesän varauksissa onkin nähtävissä, että vuokramökkiä haetaan lähempää kotipaikkakuntaa.

– Se on oikeastaan uusi ilmiö. Nyt myös ollaan vähän pienemmilläkin porukoilla liikkeellä, selkeästi alkukesän varauksissa näkyvät pariskunnat ja pienemmät perheet, Olkkola kertoo.

– Kun mennään juhannuksen jälkeiseen aikaan, siellä eletään jo normaalia kesäaikaa. Kun on pidempiä lomia, ollaan valmiita matkustamaan pidemmällekin.

Lagerlöf on huomannut saman.

– On kyselty enemmän juuri sitä, että päästäisiin pois vain viikonlopuksi.

Tyypillisin mökin vuokrausaika on viikko, mutta kesäisin mökkejä on saatettu vuokrata myös pidemmäksi aikaa.

– Tässä on ehkä käynyt ennemminkin toisin päin toukokuun lopun ja kesäkuun alun osalta. Tällaisia lyhyempiä 3–5 päivän jaksoja on varattu lähempää kotia. Lyhytlomailu lähialueelle näkyy ehkä uutena ilmiönä nimenomaan alkukesän osalta, Olkkola kertoo.

Osa Nettimökin kautta mökkiään vuokraavista on nostanut vuokraushintaa koronan aikaan.

– Kysynnän ja tarjonnan laki, näin se menee. Mutta ei mitään älyttömiä nostoja ole havaittu, Lagerlöf kertoo.

Olkkolan mukaan Lomarenkaassa hinnat ovat pysyneet samoina.

Kotimaanmatkailusta pelastus?

Ulkomaalaisten varaukset ovat peruuntuneet Olkkolan mukaan oikeastaan koko kesäkuulta.

– Kesäkuu on ulkomaalaisten osalta menetetty, heinäkuu on pikkuisen vielä auki ja elokuu on täysin kysymysmerkki, hän luettelee.

Elokuu on perinteisesti ollut suosittu lomailukuukausi Etelä- ja Keski-Euroopassa, ja Olkkolan mukaan nuo varaukset voivat vielä toteutua.

Esimerkiksi Suomessa yleensä mökkeilevien venäläisten osalta tilanne on kuitenkin täysin auki.

– Nythän nähdään, että Venäjällä koronatilanne on aika paha. Rajat ovat kiinni eikä tiedetä, milloin ne aukeavat. On selvää, että alkukesälle tulleet venäläisten varaukset kaikki peruuntuvat.

Olkkolan mukaan nyt toivotaan, että kotimaanmatkailu paikkaisi ulkomaalaisten peruuntuneita varauksia.

– Ennusmerkit näyttäisivät, että aika hyvin tämä lisääntynyt kotimaan kysyntä paikkaa ulkomaalaisten poisjääntiä. Mutta paikkaako kokonaan, sitä on nyt aikaista ennustaa. Toivossa eletään ja sanotaanko, että hyvältä näyttää, mutta vielä mitään lopullisia tuloksia ei voi sanoa.

Lappi on ulkomaalaisten suosiossa

Olkkolan ja Lagerlöfin kokemuksen mukaan suomalaiset eivät suuntaa pohjoista kohti kesällä.

– Lappiin ei lähdetä, mutta Päijät-Hämeeseen ja näihin mökkikaupunkeihin, Lagerlöf kertoo.

Olkkola kertoo Järvi-Suomen ja länsirannikon olevan tavalliseen tapaan suomalaismökkeilijöiden suosiossa, kun taas Lappi on ollut enemmän ulkomaalaisten matkailijoiden suosiossa.

– Nähtäväksi jää, kun nämä Järvi-Suomen mökit ovat niin sanotusti loppuunmyytyjä, että ovatko ihmiset valmiita matkustamaan pohjoisemmas. Sitä ilmiötä ei vielä näy, mutta nähtäväksi jää.

Olkkolan mukaan ulkomaalaisten varauksia on ainakin vielä runsaasti Lappiin elokuulle. Näin ollen Lapin-matkailun kohtalo on osin auki tämän kesän osalta.

Suomalaiset etsivät tällä hetkellä enimmäkseen mökkejä, joissa on perusmukavuudet.

– Eniten haettu on tällainen 3–4 tähden mökki, jossa on samat varusteet kuin normaalisti ihmisillä kotona, Olkkola kertoo.