Vuokramökkien paloturvallisuus voi olla retuperällä – Levillä kolmen lapsen hengen vaatinut palo lähti lattialämmityksestä

– Hyvä puoli on, ettei näitä viimekeväisen Levin tuhoisan mökkipalon aiheuttaneita puulattiaan asennettuja lattialämmityksiä ole kovin monia. Yleensä lattialämmitys tehdään betonin sisään.

Näin tuumii Onnettomuuskeskuksen (Otkes) tutkinnanjohtaja Kai Valonen .

Samaan hengenvetoon hän lisää, että Levin tapauksessa palon syynä ei ollut vain lattialämmityksen sijainti, vaan mökin rakennusvaiheessa oli tehty monia virheitä.

Levin turmassa huhtikuun 12. päivä kuoli kolme lasta, jotka nukkuivat mökin yläkerrassa. Vanhin sisaruksista pelastui. Hän oli palohetkellä mökin alakerrassa.

Valosen mukaan onnettomuusmökin palovaroittimien määrästä, sijainnista ja toimintakunnosta ei ole täyttä varmuutta. Ei esimerkiksi tiedetä, oliko mökin yläkerrassa palovaroitinta.

– Tai eivätkö lapset heränneet siihen ajoissa vai eivätkö heränneet lainkaan.

Miten sammutuspeitteet?

Levin palon tutkimusraportin perjantaina julkistanut Otkes suositteleekin, että jokaisessa asuinkäytössä olevassa huoneessa ja poistumisreiteillä pitää jatkossa olla palovaroitin.

– Ja mieluusti niin, että ne on ketjutettu ja yhteydessä toisiinsa, jotta kaikki hälyttävät, kun yksi reagoi. Näin aikuisetkin kuulevat, jos pienten lasten huoneessa hälyttää, Valonen sanoo.

Nykyinen vaatimus on yksi varoitin joka 60 neliötä kohti.

Valonen on erityisen huolissaan siitä, että vuokramökkien paloturvallisuuteen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, vaikka mökkien vuokraaminen esimerkiksi airbnb-järjestelmän kautta on koko ajan yleistynyt. Muiden muassa Levillä on paljon loma-asuntoja, joissa omistaja viettää muutaman viikon, ja jotka ovat muun ajan vuodesta vuokrattuina.

– Puuttuuko sammutuspeitteitä, entä onko kerrottu tai onko ohjeita, miten takka toimii? Joka huoneessa pitää olla käyttökunnossa oleva varapoistumistie, hän listaa.

Levin palon yhteydessä on spekuloitu, yrittivätkö yläkerrassa nukkuneet lapset pelastautua mökin yläkerran ikkunoista. Otkesin tutkinnasta käy ilmi, että lasten omista pelastautumisyrityksistä ei löydetty viitteitä.