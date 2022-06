Vuonna 2018 Helsingissä kaupunginvaltuustossa tehtiin aloite seksuaalisen häirinnän estämiseksi – Wille Rydman oli ainoa, joka äänesti vastaan

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman on häirintäkohun keskiössä, joka alkoi Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaisemasta jutusta , jossa yhdeksän nuorta naista kertoi Rydmanin kohdelleen heitä ahdistavasti, olleen kiinnostunut alaikäisistä tytöistä ja olleensa suhteissa näiden kanssa.

Rydman kiistää itse HS:n väitteet ja on kertonut tekevänsä todennäköisesti rikosilmoituksen lehden jutusta.

– Helsingin Sanomat on julkaissut minusta järkyttävän artikkelin. Se on niin täynnä virheitä ja vääristelyjä, että yhdessä blogitekstissä on liki mahdotonta korjata niitä kaikkia. Artikkeli on myös niin musertavalla tavalla leimaava, että käytännössä en pysty korjaamaan sen väitteiden aiheuttamaa mainehaittaa, vaikka tekisin mitä, Rydman kirjoitti blogissaan sunnuntai-iltana.

Rydman on myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Kaupunginvaltuutettuna toimiessaan Rydman äänesti vuoden 2018 toukokuussa ainoana vastaan feministisen puolueen valtuutetun Katju Aron aloitetta , joka koski seksuaalisen häirinnän estämistä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa.

Aro ja 31 muuta valtuutettua esittivät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki laatii toimenpideohjelman seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi, laatii koulutusohjelman aiheesta henkilöstölle, luottamushenkilöille ja osaksi johtamiskoulutusta, viestii tavoitteistaan sekä omassa toiminnassaan että vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa.

Aloitteen puolesta äänesti 72 valtuutettua, kymmenen tyhjää, kaksi oli poissa ja Rydman ainoana aloitetta vastaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sameli Sivosen toivomusponnen, että kaupunki selvittää aloitevastauksen hyväksyessään mahdollisuudet häirintäyhdyshenkilön tuomisesta kaupungin organisaatioissa oleville työpaikoille, erityisesti kouluihin ja oppilaitoksiin.