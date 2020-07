Washington Post: Donald Trumpin maailmankuva syntyi traumoista ja laiminlyönnistä kotona, kertoo presidentin veljentyttö paljastuskirjassa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailmankuva syntyi traumoista ja laiminlyönnistä kotona, kertoo presidentin veljentytär tulevassa paljastuskirjassa Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man. Kirjasta kirjoittaa kopion saanut The Washington Post tiistaina.

Trumpin veljentytär Mary L. Trump kuvailee Trumpin perheen historiaa traumojen ja musertavan patriarkan, eli Trumpin isän Fred Trumpin riivaamaksi. Kirjassa kerrotaan perheen pään tukahduttaneen Trumpin kyvyn kehittää ja kokea inhimillisen tunne-elämän koko kirjo.

Kirja on osittain historiankuvausta Trumpin perheestä ja osittain psykolologista analyysia tästä, The Washington Post kirjoittaa. Mary L. Trumpilla on lehden mukaan tohtoritason koulutus kliinisestä psykologiasta.

Lapset välttelivät isoisän paheksuntaa

Mary L. Trumpin isä Fred Trump

nuorempi kuoli alkoholin liikakäytön seurauksiin vuonna 1981 tämän tyttären ollessa 16-vuotias, The Washington Post kirjoittaa. Presidentti Trump kertoi lehdelle viime vuonna, että hän ja hänen isänsä yhdessä painostivat alkoholisoitunutta Fred Trumpia liittymään perheyrityksen pyörittämiseen, mitä Trump sanoi nykyään katuvansa.

Veljentyttären mukaan Trumpin maailmankuvaan vaikutti lapsuudessa pyrkimys välttää isänsä paheksuntaa, halveksuntaa ja pilkkaa. Veljentyttären mukaan Trump on hallitsevan isänsä tuotos. Kirjoittaja sanoo Trumpin olleen täysin tietoinen siitä, että hän välttyy isänsä halveksunnalta samalla, kun se kohdistui hänen isoveljeensä. Kirjoittaja kutsuu isoisänsä käytöstä tyypilliseksi sosiopaatille, The Washington Post kertoo.

Mary L. Trump kertoo The Washington postin mukaan, että hänen isoisänsä lapset valehtelivat tälle jatkuvasti, mutta eri syistä. Hänen isälleen valehtelu oli puolustautumista ja tapa selviytyä, Trump kirjoittaa. Hänen sedälleen valehtelu oli puolestaan itsensä ylentämistä, jonka tarkoitus oli vakuuttaa muut siitä, että tämä on parempi kuin hän itse asiassa oli, veljentytär kirjoittaa.

Kirjan mukaan heikkouden osoittaminen ei tullut perheessä kuuloonkaan. Mary L. Trump kirjoittaa isänsä olleen huumorintajuinen, seikkailunhaluinen ja herkkä, mitä tämä yritti piilottaa perheen päältä. Donald Trumpilla, joka oli seitsemän vuotta veljeään nuorempi, oli runsaasti aikaa oppia katsomalla isoisäänsä nöyryyttämässä vanhinta poikaansa, kirjassa sanotaan.

Kiista perinnöstä

Mary L. Trumpin isän kuoltua perheenjäsenet lupasivat tukea tätä ja tämän veljeä Fred III:tta.

Kun Maryn isoisä Fred vanhempi kuoli, sisarukset eivät kuitenkaan saaneet summaa, joka olisi vastannut heidän isänsä perintöä. Asia vietiin oikeuteen, ja sisarukset sopivat salaiseksi jääneestä summasta Donald Trumpin ja tämän sisarusten kanssa.

The Washington Postin mukaan Mary L. Trump ei kommentoinut setänsä presidenttiehdokkuutta vuonna 2015. Tämän voitettua Mary L. Trump kuitenkin kuvaili tapahtumaa Twitterissä elämänsä kauheimmaksi yöksi ainakin kahdessatoista eri julkaisussa, lehti kirjoittaa. Julkaisut on lehden mukaan poistettu vastikään.

Kirja on määrä julkaista 14. heinäkuuta, kaksi viikkoa alkuperäistä julkaisuajankohtaa aiemmin. Julkaisusta on kuitenkin käyty useita oikeustaisteluja, ja tällä hetkellä julkaisu on epävarmaa Mary L. Trumpille tämän perheen asettaman lähestymiskiellon vuoksi.