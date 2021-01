Washington Post ja useat poliitikot vaativat Trumpin syrjäyttämistä

Yhdysvalloissa levottomuuksiin vajonneen pääkaupungin arvovaltaisen Washington Post -sanomalehden johto vaatii presidentti Donald Trumpin syrjäyttämistä virastaan perustuslain 25. lisäyksen nojalla. Syyksi lehti kertoo Trumpin lietsomat mielenosoitukset, joissa presidentin kannattajat tunkeutuivat kongressin tiloihin ja aiheuttivat kongressin evakuoimisen.

Lehden mukaan Trump olisi syrjäytettävä tehtävistään välittömästi, vaikka hänen virkakautensa on loppumassa parin viikon päästä.

– Presidentti ei ole kelpoinen jatkamaan virassaan seuraavien 14 päivän ajan. Jokainen sekunti, jona hänellä on hallussaan presidentin kattavat valtaoikeudet, on uhka yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle, lehden pääkirjoituksessa sanotaan.

25. lisäyksen mukaan varapresidentti Mike Pence ja hallituksen muut ministerit voivat syrjäyttää presidentin virastaan, jos tämän ei katsota voivan enää toteuttaa tehtäviään.

CNN:n lähteiden mukaan muutamat Trumpin hallinnon ministerit ovat käyneet alustavia keskusteluja presidentin syrjäyttämiseksi virastaan, ja asia on myös joidenkin republikaanisenaattorien tiedossa. On kuitenkin epäselvää, olisiko yrityksen takana riittävästi ministereitä.

Pence on saanut Trumpin vihat niskaansa, koska hän ei suostunut yrittämään valitsijaäänten hylkäämistä roolissaan senaatin puheenjohtajana. Trump on CNN:n mukaan estänyt Pencen kansliapäällikön Marc Shortin pääsyn Valkoiseen taloon.

Lehden ohella useat poliitikot ovat päivän tapahtumien seurauksena vaatineet presidentin syrjäyttämistä joko 25. lisäyksen nojalla tai virkasyytteen nostamisella, kertoo New York Times.

Demokraattiedustaja Ilhan Omar kertoi Twitterissä valmistelevansa syytekohtia virkasyytteen nostamista varten.

I am drawing up Articles of Impeachment.

Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.

We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021