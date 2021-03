Washington Post: Viranomaiset valmistautuvat purkamaan ainakin osan Suezin kanavan tukkineen aluksen noin 18  000 kontista

Viranomaiset valmistautuvat purkamaan ainakin osan Suezin kanavan tukkineen aluksen noin 18 000 kontista, kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post.

Valmisteluista kertoi kanavaa hallinnoivan viranomaistahon johtaja Osama Rabie Egyptin televisiolle. Rabien mukaan konttien purkaminen vaatisi erityiskalustoa, jonka hankkimisesta Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi on antanut määräyksen.

400-metrinen Ever Given -konttialus on ollut tiistaista lähtien poikittain jumissa Suezin kanavassa estäen liikenteen kumpaankin suuntaan.

Laivan irrotus ei onnistunut sunnuntainakaan, kertoo uutistoimisto AFP. Paikallisten viranomaisten mukaan paikalle tarvitaan lisää hinaajia. Irrotusta on määrä yrittää jälleen maanantaina.