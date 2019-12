Whamin Last Christmas ei luovu radioiden jouluhitin asemasta

Wham-yhteen kappale Last Christmas ei luovu Suomen radioiden joulun ykköshitin asemasta. Asia käy ilmi tekijänoikeusjärjestö Gramexin perinteeksi muodostuneesta selvityksestä, jossa kerrotaan, mitkä joululaulut soivat viime jouluna yksityisissä radioissa.

Soitetuin kotimainen oli listan neljänneksi sijoittunut Haloo Helsingin Joulun kanssas jaan.

Joulun toiseksi soitetuin kappale oli viime vuonna Mariah Careyn All I Want For Christmas Is You. Kolmannen sijan ottivat John Lennon & Yoko Ono kappaleella Happy Xmas (War Is Over).

Yksityisten radioiden soitetuimpien joululaulujen top 20:ssa oli 14 ulkomaista ja kuusi kotimaista joululaulua.

Monissa maissa joulurallien kestosuosikiksi vakiintunut Slade-yhtyeen Merry Xmas Everybody ei löydy Suomen joululistan 20 soitetuimman joukosta. STT

Last Christmas -kappaleen musiikkivideo julkaistiin täksi jouluksi täysin restauroituna 4K-versiona: