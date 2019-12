White Islandin tulivuori purkautui yllättäen Uudessa-Seelannissa – Nyt pelätään kraatterissa kävelleen matkailijaryhmän puolesta

Uudessa-Seelannissa White Islandin tulivuori on purkautunut yllättäen. Paikallisen pormestarin mukaan purkauksen pelätään aiheuttaneen "loukkaantumisia". Erityisesti huolta on herättänyt matkailijoiden ryhmä, jonka nähtiin kävelevän kraatterissa hetkeä ennen purkausta. Tulivuoresta suoraa videokuvaa...

